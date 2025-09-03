خبرگزاری کار ایران
گارد افتخار برای محمد صلاح در اردوی تیم ملی مصر

گارد افتخار برای محمد صلاح در اردوی تیم ملی مصر
ستاره بزرگ لیورپول با استقبال ویژه هم‌تیمی‌هایش وارد تمرین شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، تمرین عصر سه‌شنبه تیم ملی مصر صحنه ادای احترام به محمد صلاح بود. بازیکنان و اعضای کادر فنی به رهبری حسام حسن با تشکیل تونل افتخار از کاپیتان خود استقبال کردند؛ اتفاقی که پس از انتخاب صلاح به‌عنوان بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلیس از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای رقم خورد.

صلاح به همراه عمر مرموش، بازیکن منچسترسیتی، تازه‌ترین لژیونرهایی بودند که به اردوی مصر اضافه شدند و با حضور آنها ترکیب شاگردان حسام حسن برای دو دیدار حساس تکمیل شد. مصر باید روز جمعه در ورزشگاه بین‌المللی قاهره به مصاف اتیوپی برود و سه‌شنبه آینده نیز در زمین بورکینافاسو بازی کند.

تیم ملی مصر در حال حاضر با ۱۶ امتیاز صدرنشین گروه نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقاست و ۵ امتیاز بیشتر از بورکینافاسو دارد. از هر گروه تنها تیم اول به‌طور مستقیم به جام جهانی صعود می‌کند و به همین دلیل مسابقات پیش‌رو اهمیتی تعیین‌کننده برای فراعنه خواهد داشت.

این استقبال ویژه از محمد صلاح نشان داد که موفقیت فردی او فراتر از باشگاه لیورپول، در اردوی ملی نیز برای هم‌تیمی‌ها و هوادارانش مایه غرور و انگیزه است.

