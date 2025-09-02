هفته هفتم لیگ برتر فوتسال؛
پیروزی گیتی پسند و مس سونگون در روز توقف سن ایچ ساوه
هفته هفتم لیگ برتر فوتسال برای مس سونگون و جواد الائمه شهرکرد تکرار شش هفته گذشته بود؛ برای اولی پیروزی در پی داشت و برای دومی شکست.
به گزارش ایلنا، هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتسال عصر امروز (سهشنبه) برگزار شد و نتایج زیر رقم خورد:
سنایچ ساوه یک - پالایش نفت بندرعباس یک
گیتیپسند اصفهان 7 - بهشتی سازه گرگان 2
فولاد زرند ایرانیان 3 - گهر زمین سیرجان 5
عرشیا شهر قدس صفر - مس سونگون یک
پردیس قزوین یک - شهرداری ساوه صفر
پالایشگاه شازند صفر - پالایش نفت اصفهان یک
فولاد هرمزگان 2 - جواد الائمه شهرکرد یک
مس سونگون که صد درصد امتیازات لیگ برتر را کسب کرده، با 21 امتیاز صدرنشین است. فولاد زرند اولین شکست خود را متحمل شد و با 16 امتیاز، به رتبه سوم سقوط کرد تا گیتیپسند با 18 امتیاز، به جایگاه دوم برسد. بهشتی سازه گرگان با سه امتیاز در رده سیزدهم ایستاده و تیم بدون امتیازِ جواد الائمه قعرنشین است.