هفته هفتم لیگ برتر فوتسال؛

پیروزی گیتی پسند و مس سونگون در روز توقف سن ایچ ساوه
کد خبر : 1681297
هفته هفتم لیگ برتر فوتسال برای مس سونگون و جواد الائمه شهرکرد تکرار شش هفته گذشته بود؛ برای اولی پیروزی در پی داشت و برای دومی شکست.

به گزارش ایلنا، هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتسال عصر امروز (سه‌شنبه) برگزار شد و نتایج زیر رقم خورد:

سن‌ایچ ساوه یک - پالایش نفت بندرعباس یک

گیتی‌پسند اصفهان 7 - بهشتی سازه گرگان 2

فولاد زرند ایرانیان 3 - گهر زمین سیرجان 5

عرشیا شهر قدس صفر - مس سونگون یک

پردیس قزوین یک - شهرداری ساوه صفر

پالایشگاه شازند صفر - پالایش نفت اصفهان یک

فولاد هرمزگان 2 - جواد الائمه شهرکرد یک

مس سونگون که صد درصد امتیازات لیگ برتر را کسب کرده، با 21 امتیاز صدرنشین است. فولاد زرند اولین شکست خود را متحمل شد و با 16 امتیاز، به رتبه سوم سقوط کرد تا گیتی‌پسند با 18 امتیاز، به جایگاه دوم برسد. بهشتی سازه گرگان با سه امتیاز در رده سیزدهم ایستاده و تیم بدون امتیازِ جواد الائمه قعرنشین است.

 

انتهای پیام/
