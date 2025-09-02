خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی پرگل پیکان مقابل استقلال خوزستان در بازی دوستانه

پیروزی پرگل پیکان مقابل استقلال خوزستان در بازی دوستانه
کد خبر : 1681283
لینک کوتاه کپی شد.

شاگردان سعید دقیقی در دیداری تدارکاتی با نمایشی مقتدرانه موفق شدند استقلال خوزستان را سه بر صفر شکست دهند.

به گزارش ایلنا،تیم فوتبال پیکان در ادامه روند آماده‌سازی خود در تعطیلات لیگ برتر، عصر امروز (سه‌شنبه) در دیداری دوستانه به مصاف استقلال خوزستان رفت و توانست با نتیجه قاطع سه بر صفر زمین مسابقه را ترک کند.

گل نخست این مسابقه روی اشتباه مدافعان استقلال خوزستان رقم خورد و در ادامه نیما انتظاری و فرید امیری دو بار دیگر برای خودروسازان گلزنی کردند تا برتری پیکان پررنگ‌تر شود.

سعید دقیقی، سرمربی پیکان، در طول مسابقه ترکیب تیمش را تغییر می داد تا فرصت بازی را به تمام بازیکنان حاضر در اردو بدهد تا شرایط آنها در فضای رقابتی بررسی شود.

پیکانی‌ها برنامه آماده‌سازی خود را در روزهای آینده پیگیری خواهند کرد و پیش از شروع مجدد رقابت‌های لیگ برتر، یک بازی دوستانه دیگر نیز در دستور کار دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی