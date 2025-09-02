پیروزی پرگل پیکان مقابل استقلال خوزستان در بازی دوستانه
شاگردان سعید دقیقی در دیداری تدارکاتی با نمایشی مقتدرانه موفق شدند استقلال خوزستان را سه بر صفر شکست دهند.
به گزارش ایلنا،تیم فوتبال پیکان در ادامه روند آمادهسازی خود در تعطیلات لیگ برتر، عصر امروز (سهشنبه) در دیداری دوستانه به مصاف استقلال خوزستان رفت و توانست با نتیجه قاطع سه بر صفر زمین مسابقه را ترک کند.
گل نخست این مسابقه روی اشتباه مدافعان استقلال خوزستان رقم خورد و در ادامه نیما انتظاری و فرید امیری دو بار دیگر برای خودروسازان گلزنی کردند تا برتری پیکان پررنگتر شود.
سعید دقیقی، سرمربی پیکان، در طول مسابقه ترکیب تیمش را تغییر می داد تا فرصت بازی را به تمام بازیکنان حاضر در اردو بدهد تا شرایط آنها در فضای رقابتی بررسی شود.
پیکانیها برنامه آمادهسازی خود را در روزهای آینده پیگیری خواهند کرد و پیش از شروع مجدد رقابتهای لیگ برتر، یک بازی دوستانه دیگر نیز در دستور کار دارند.