پس از مصدومیت در اردوی تیم ملی؛
هافبک ملی پوش پرسپولیس به تهران بازگشت
هافبک پرسپولیس که در تورنمنت کافا مصدوم شده بود، به تهران بازگشته است.
به گزارش ایلنا، محمد خدابندهلو، هافبک جوان پرسپولیس که به اردوی تیم ملی برای تورنمنت کافا دعوت شده بود، در جریان بازی مقابل افغانستان مصدوم شد و به تهران بازگشت.
محمد خدابندهلو، هافبک پرسپولیس، در حین حضور در اردوی تیم ملی برای مسابقات کافا دچار مصدومیت شد. او که در بازی نخست تیم ملی مقابل افغانستان به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، آسیب دید.
به دنبال این مصدومیت، کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت بازیکن جدیدی را جایگزین خدابندهلو کند. بر این اساس و با هماهنگیهای انجام شده، خدابندهلو اردوی تیم ملی را ترک کرده و به تهران بازگشته است. وی از دیروز، روند درمانی و دوران نقاهت خود را زیر نظر کادر پزشکی تیم پیگیری میکند.