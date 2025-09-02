علت حضور مربیان آکادمی پرسپولیس در تمرینات بزرگسالان
با تصمیم باشگاه پرسپولیس از این پس مربیان تیمهای فوتبال آکادمی باشگاه، حضور مستمری در تمرینات تیم بزرگسالان خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، با تصمیم مدیرعامل باشگاه و کادر فنی تیم بزرگسالان، از این پس مربیان و اعضای کادر فنی تیمهای پایه و آکادمی فوتبال پرسپولیس، به صورت متناوب در تمرینات تیم بزرگسالان حضور خواهند داشت. این اقدام با هدف ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر میان آکادمی و تیم بزرگسالان به منظور معرفی بیشتر ظرفیتهای فوتبال پایه و آشنایی آکادمی با نیازها و ضرورتهای تیم بزرگسالان و همچنین ارتقای سطح علمی و عملی مربیان ردههای پایه از طریق حضور در فرآیندهای فنی تیم اصلی صورت میگیرد.
گفتنی است در حال حاضر کادر فنی پرسپولیس از دو مربی با درجه پرولایسنس اروپا و یک مربی با درجه پرولایسنس آسیا بهره میگیرد.
نکته جالب توجه این که هر سه مربی در سطح فوتبال پایه نیز فعالیت داشتهاند.
همچنین در سایر حوزههای تخصصی مثل مربی بدنساز و مربی دروازهبانی نفرات دوره دیدهای حضور دارند که انتقال تجارب و دانش آنها در ردههای پایه راهگشا خواهد بود و توسعه فوتبال جوانان راهگشا خواهد بود.