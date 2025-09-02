علت حضور مربیان آکادمی پرسپولیس در تمرینات بزرگسالان

به گزارش ایلنا، با تصمیم مدیرعامل باشگاه و کادر فنی تیم بزرگسالان، از این پس مربیان و اعضای کادر فنی تیم‌های پایه و آکادمی فوتبال پرسپولیس، به‌ صورت متناوب در تمرینات تیم بزرگسالان حضور خواهند داشت. این اقدام با هدف ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر میان آکادمی و تیم بزرگسالان به منظور معرفی بیشتر ظرفیت‌های فوتبال پایه و آشنایی آکادمی با نیازها و ضرورت‌های تیم بزرگسالان و همچنین ارتقای سطح علمی و عملی مربیان رده‌های پایه از طریق حضور در فرآیندهای فنی تیم اصلی صورت می‌گیرد.

گفتنی است در حال حاضر کادر فنی پرسپولیس از دو مربی با درجه پرولایسنس اروپا و یک مربی با درجه پرولایسنس آسیا بهره می‌گیرد.

نکته جالب توجه این که هر سه مربی در سطح فوتبال پایه نیز فعالیت داشته‌اند.

همچنین در سایر حوزه‌های تخصصی مثل مربی بدنساز و مربی دروازه‌بانی نفرات دوره دیده‌ای حضور دارند که انتقال تجارب و دانش آن‌ها در رده‌های پایه راه‌گشا خواهد بود و توسعه فوتبال جوانان راهگشا خواهد بود.

