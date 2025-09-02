خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علت حضور مربیان آکادمی پرسپولیس در تمرینات بزرگسالان

علت حضور مربیان آکادمی پرسپولیس در تمرینات بزرگسالان
کد خبر : 1681260
لینک کوتاه کپی شد.

با تصمیم باشگاه پرسپولیس از این پس مربیان تیم‌های فوتبال آکادمی باشگاه، حضور مستمری در تمرینات تیم بزرگسالان خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، با تصمیم مدیرعامل باشگاه و کادر فنی تیم بزرگسالان، از این پس مربیان و اعضای کادر فنی تیم‌های پایه و آکادمی فوتبال پرسپولیس، به‌ صورت متناوب در تمرینات تیم بزرگسالان حضور خواهند داشت. این اقدام با هدف ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر میان آکادمی و تیم بزرگسالان به منظور معرفی بیشتر ظرفیت‌های فوتبال پایه و آشنایی آکادمی با نیازها و ضرورت‌های تیم بزرگسالان و همچنین ارتقای سطح علمی و عملی مربیان رده‌های پایه از طریق حضور در فرآیندهای فنی تیم اصلی صورت می‌گیرد.

گفتنی است در حال حاضر کادر فنی پرسپولیس از دو مربی با درجه پرولایسنس اروپا و یک مربی با درجه پرولایسنس آسیا بهره می‌گیرد.

نکته جالب توجه این که هر سه مربی در سطح فوتبال پایه نیز فعالیت داشته‌اند.

همچنین در سایر حوزه‌های تخصصی مثل مربی بدنساز و مربی دروازه‌بانی نفرات دوره دیده‌ای حضور دارند که انتقال تجارب و دانش آن‌ها در رده‌های پایه راه‌گشا خواهد بود و توسعه فوتبال جوانان راهگشا خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی