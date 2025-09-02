مظفر: حمایت استقلال از فوتسال بانوان گام مهمی است
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان از چالشهای تیم، کمبود بازیهای تدارکاتی و ضعف بازیکنسازی در فوتسال پایه سخن گفت.
به گزارش ایلنا، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، در نشست خبری امروز سهشنبه ۱۱ شهریور، برنامهها و دغدغههای تیم ملی را تشریح کرد. او گفت که از اوایل تیر ماه هدایت تیم را برعهده گرفته و پس از برگزاری یک اردوی استعدادیابی دو روزه، ۱۱ بازیکن به ترکیب اصلی اضافه شدند. در حال حاضر چهارمین اردوی تیم در جریان است و ۲۰ بازیکن در آن حضور دارند. برنامهریزی شده تا پیش از بازیهای کشورهای اسلامی، دو اردوی دیگر نیز برگزار شود.
مظفر درباره وضعیت کلی فوتسال زنان ایران اظهار داشت: «لیگ طی چند سال گذشته از حالت استاندارد خود فاصله گرفته و بازیکنسازی در فوتسال پایه دچار اختلال شده است. باشگاهها انگیزه کافی برای تیمداری ندارند و همین موضوع تأثیر مستقیم بر تیم ملی دارد.»
او افزود: «برای آمادهسازی تیم، دو بازی تدارکاتی با روسیه در نظر گرفتهایم. تمایل داریم با تیمهایی رقابت کنیم که شرایطی مشابه جام جهانی برای بازیکنان ایجاد کنند، زیرا گروه ما در جام جهانی بسیار دشوار است و باید با آمادگی کامل وارد مسابقات شویم.»
سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: «ایران پتانسیل رسیدن به جمع چهار تیم برتر جهان را دارد، اما صرف داشتن استعداد کافی نیست. باید منابع و تلاشها در مسیر درست هدایت شود. بازیکنان انگیزه بالایی دارند، اما کمبود بازیهای تدارکاتی محدودیت ایجاد کرده است.»
مظفر به حمایت باشگاهها اشاره کرد و گفت:«حضور باشگاه استقلال در لیگ فوتسال زنان برای دیده شدن رشته مفید است، اما متأسفانه هزینهای که باشگاهها برای تیمهای بانوان اختصاص میدهند بسیار کم است. مسئله اصلی مدیریت صحیح است و نه صرفاً بودجه.»
او در پاسخ به پرسشی درباره انگیزه شخصی و فعالیت در تیم ملی بیان کرد: «با تمام توان تا پایان جام جهانی در کنار تیم خواهم بود. خوشبختانه پشتکار و انگیزه بازیکنان کمک بزرگی برای تیم است.»
مظفر در پایان به وضعیت بازیکنسازی در لیگ اشاره کرد: «میانگین سنی بازیکنان حاضر در لیگ حدود ۲۸ سال است و کمبود بازیکن جوان حس میشود. استعدادیابی باید از طریق باشگاهها و استانها انجام شود و فدراسیون نقش حمایتی دارد. در این بخش عملکرد ضعیفی داشتهایم و باید مسیر اصلاح شود.»