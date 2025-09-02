به گزارش ایلنا، شب گذشته برنامه محبوب تلویزیونی «El Hormiguero» در اسپانیا فصل بیستم خود را با حضور برتین آزبرن، خواننده مشهور و مهمان ویژه‌ای از دنیای فوتبال آغاز کرد: سرخیو راموس. کاپیتان سابق رئال‌مادرید و تیم ملی اسپانیا از شهر مونتری مکزیک به‌صورت زنده در برنامه حاضر شد تا درباره ورود جدی‌اش به دنیای موسیقی صحبت کند.

در آغاز گفت‌وگو، پابلو موتوس از راموس پرسید که ترجیح می‌دهد او را چگونه معرفی کند؛ به‌عنوان فوتبالیست یا خواننده. راموس با خنده پاسخ داد: «هرطور که خودت دوست داری معرفی‌ام کن». او سپس درباره حضورش در مکزیک گفت: «خیلی خوبم. الان در صدر جدول هستیم و واقعاً خوشحالم. تجربه فوق‌العاده‌ای دارم در کشوری که با محبت زیاد از من استقبال کرده‌اند و احساس ارزشمندی دارم. مهم‌تر از همه اینکه عملکرد فوتبالی‌ام هم بسیار خوب بوده و خدا را شکر، از آسیب‌دیدگی در امان مانده‌ام.»

موسیقی؛ شور زندگی و حرفه آینده

بعد از مقدمه‌ای کوتاه درباره فوتبال، موتوس صحبت را به سمت موسیقی و نخستین تک‌آهنگ راموس با نام سیبلس «Cibeles» برد. او پرسید واکنش نزدیکانش به ورود او به دنیای موسیقی چگونه بوده است. راموس پاسخ داد: «طبیعی است که وقتی کاری جدید انجام می‌دهی، اطرافیانت شگفت‌زده می‌شوند. معمولاً کسی تو را به امتحان مسیر تازه‌ای دعوت نمی‌کند. اما موسیقی همیشه بخشی از زندگی من بوده. از کودکی با آن بزرگ شده‌ام و الان می‌خواهم آن را با فوتبال تلفیق کنم.»

راموس تأکید کرد که قصد دارد به‌طور جدی در دنیای موسیقی فعالیت کند: «می‌خواهم موسیقی را درست و حرفه‌ای انجام دهم، با بهترین‌ها همکاری کنم و بخشی از احساسات و تجربه‌هایم را به مردم منتقل کنم.»

موتوس از او پرسید که تا به حال چند آهنگ دارد. راموس در پاسخ گفت: «هنوز زیاد نیستند، اما در یک سال و نیم گذشته مشغول ضبط آثار مختلفی بوده‌ام. پیش از آن، همکاری‌های غیرمستقیمی با هنرمندانی مثل نینا پاستوری، دمارکو، کانلیتا و لوس یاکیس داشته‌ام. الان حدود ۱۸ قطعه آماده دارم که همه در مسیر تولید حرفه‌ای هستند. می‌خواهم مردم بدانند این کار یک هوس لحظه‌ای نیست. همیشه درونم بوده و حالا می‌خواهم آن را جدی دنبال کنم؛ البته در کنار فوتبال که شاید یک یا دو سال دیگر بازی کنم.»

«شانس بردن گرمی بیشتر از قهرمانی به عنوان مربی است»

مجری برنامه از راموس پرسید که خودش را در ده سال آینده چگونه می‌بیند: برنده لیگ قهرمانان به‌عنوان مربی یا برنده گرمی به‌عنوان خواننده؟ راموس با لبخند پاسخ داد: «من همیشه آدم خوش‌بینی هستم و مردم را به رؤیاپردازی تشویق می‌کنم. بنابراین هر دو را ممکن می‌دانم، اما راستش خودم را زودتر در گرمی می‌بینم تا قهرمانی در چمپیونزلیگ به‌عنوان مربی.»

برتین آزبرن از راموس پرسید که آیا علاقه‌مند است روزی مربیگری را تجربه کند. راموس گفت: «بله، اما در حال حاضر ترجیح می‌دهم روی موسیقی تمرکز کنم. می‌خواهم تجربه‌هایم را به اشتراک بگذارم. طی ۵ تا ۷ سال آینده، خودم را در دنیای موسیقی می‌بینم؛ چون موسیقی به من اجازه می‌دهد بیشتر در خانه باشم. هم در املاک خودم در سویل و هم در خانه‌ام در مادرید استودیو دارم و می‌توانم هم‌زمان موسیقی بسازم و با خانواده‌ام وقت بگذرانم، چیزی که در ۲۲ سال فوتبالم کمتر فرصت‌اش را داشتم.»

او البته احتمال بازگشت به فوتبال را هم رد نکرد: «فوتبال در خون آدم است. شاید مدتی آن را کنار بگذاری، اما از بین نمی‌رود. با این حال فعلاً می‌خواهم به موسیقی بپردازم، چون این هم یک سبک زندگی است.»

«سیبلس»؛ یک ترانه عاشقانه برای رئال‌مادرید

وقتی مجری از او پرسید که ترانه «سیبلس» را برای چه کسی خوانده، راموس گفت: «این ترانه را به رئال‌مادرید تقدیم کرده‌ام. خیلی‌ها می‌گویند آهنگی درباره شکست عشقی است، ولی در واقع درباره عشق است؛ چون کدام رابطه عاشقانه بدون درد و رنج است؟ زمانی که به پاریس رفتم، حدود ۶۰ درصد این ترانه را نوشتم، چون واقعاً ناراحت بودم. ترک بهترین تیم دنیا کار ساده‌ای نیست. البته بعدها متن آهنگ را کمی با کمک دو پسر ونزوئلایی به‌روزرسانی کردیم تا متناسب با حال‌وهوای حال حاضر باشد. اما در کل، ترانه‌ای است درباره عشق و همه خاطرات خوبی که با مادرید داشتم».

پابلو موتوس بخشی از شعر را خواند که در آن آمده: «تو من را فراموش کردی و کنار گذاشتی» و از راموس پرسید که آیا این بخش را برای فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه، خوانده است؟ راموس جواب داد: «نه، آن را برای سیبلس می‌خوانم. وقتی از رئال جدا می‌شوی، این حس به‌وجود می‌آید که به گذشته تعلق داری و فراموش شده‌ای. اما درباره فلورنتینو باید بگویم که همیشه برایش احترام قائلم. او کسی بود که باعث شد من به رئال بیایم. رابطه‌ام با او فوق‌العاده است و عشق مشترک‌مان به باشگاه، چیزی‌ است که این آهنگ را خاص می‌کند.»

«یک روزی دوباره به رئال‌مادرید برمی‌گردم»

در پایان، پس از نمایش موزیک‌ویدیوی «سیبلس» در برنامه، از راموس پرسیده شد که آیا ممکن است روزی به رئال‌مادرید بازگردد؟ او پاسخ داد: «قطعاً. طی سال‌های اخیر، اگر به‌خاطر مصدومیت بازیکنی فرصتی برای بازگشت به وجود می‌آمد، باشگاه همیشه می‌دانست که من آماده‌ام. البته می‌دانم که رئال در مسیر جوان‌سازی ترکیب است. اما همه می‌دانند که من هوادار رئال‌مادرید هستم و مطمئناً یک روزی، به‌نوعی به این باشگاه برمی‌گردم.»

