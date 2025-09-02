به گزارش ایلنا، پنجره تابستانی ۲۰۲۵ در فوتبال اروپا با رکوردهایی بی‌سابقه به پایان رسید و لیگ برتر انگلیس باردیگر نشان داد که قدرت اقتصادی آن از سایر رقبا فراتر است. مجموع هزینه باشگاه‌های این لیگ برای جذب بازیکن به عدد شگفت‌انگیز ۳.۵۸۲ میلیارد یورو رسید؛ رقمی که پنج برابر بیشتر از هزینه باشگاه‌های لالیگا و بسیار فراتر از لیگ‌های آلمان، فرانسه و ایتالیاست.

باشگاه لیورپول با سرمایه‌گذاری ۴۸۳.۷ میلیون یورویی، پر‌هزینه‌ترین تیم این تابستان بود. آن‌ها که در فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شدند، امیدوارند با جذب ستاره‌هایی نظیر الکساندر ایساک (۱۵۰ میلیون یورو)، فلوریان ویرتز (۱۳۶) و هوگو اکیتیکه (۹۵)، روند قهرمانی را ادامه دهند. ایساک که حالا گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه و دومین انتقال بزرگ تاریخ فوتبال پس از نیمار و امباپه است، آخرین قطعه پازل جاه‌طلبانه آرنه اشلوت برای حمله به جام‌های اروپایی به‌شمار می‌رود.

در دیگر باشگاه‌های بزرگ انگلیس نیز تابستانی پرستاره سپری شد. منچستریونایتد برای خرید شسکو، ماتئوس کنیا و امبومو ۲۳۵ میلیون یورو خرج کرد. آرسنال نیز با جذب زوبیمندی، گیوکرش و در نهایت پیروزی در رقابت برای هینکاپیه به مجموعی نزدیک به ۳۰۰ میلیون یورو رسید. چلسی و تاتنهام نیز به ترتیب ژوائو پدرو و ژاوی سیمونز را با رقم ۷۰ میلیون جذب کردند. تاتنهام همچنین در ساعات پایانی موفق به نهایی‌کردن انتقال قرضی راندال کولو موانی شد.

منچسترسیتی که آماده حضور در جام باشگاه‌های جهان می‌شود، با جذب ریندرز، شرکی و در روز آخر جانلوئیجی دوناروما (قهرمان چمپیونزلیگ) حضور پررنگی در بازار داشت.

در کنار این بزرگان، سایر تیم‌ها نیز تحرک زیادی داشتند. نیوکسل با جذب ولتماده و ویسا جای خالی ایساک را پر کرد، اورتون با جذب قرضی گریلیش امیدوار به احیای خط حمله خود است، و استون‌ویلا با حفظ دیبو مارتینز و جذب قرضی جیدون سانچو و هاروی الیوت تیمی جاه‌طلب‌تر ساخته است. حتی تیم تازه‌صعودکرده ساندرلند بیش از ۲۰۰ میلیون هزینه کرد و چهره‌هایی چون گرانیت ژاکا را به ترکیب خود اضافه نمود.

بازار داغ در سایر لیگ‌های اروپا

در فرانسه، باشگاه استراسبورگ (زیرمجموعه مالک چلسی) با ۱۸ خرید و هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۰ میلیون یورو حتی از پاری‌سن‌ژرمن نیز پرهزینه‌تر بود. با این حال، گران‌ترین خرید متعلق به پی‌اس‌جی بود که برای جذب زابارنی از بورنموث ۶۳ میلیون پرداخت کرد. درآمد خالص لیگ یک فرانسه از نقل‌وانتقالات حدود ۲۶۹ میلیون یورو اعلام شده است.

در آلمان، مجموع هزینه‌ها به ۸۴۰ میلیون یورو رسید، که کمتر از انگلیس و ایتالیا اما بیشتر از اسپانیا و فرانسه بود. انتقال‌های برجسته شامل نیکلاس جکسون (از چلسی به بایرن) و لوئیس دیاز (از لیورپول به بایرن با رقم ۷۰ میلیون) بودند. جابه‌جایی جوب بلینگهام به دورتموند نیز ۳۰.۵ میلیون یورو هزینه داشت.

در ایتالیا، پنجره نقل‌وانتقالاتی با ۲۲۷ خرید و بالغ بر ۱.۱۷ میلیارد یورو هزینه بسته شد. میلان با جذب کریستوفر انکونکو (۳۷ میلیون یورو + بند پاداش)، آدرین رابیو و سایر بازیکنان به‌تنهایی ۱۶۷ میلیون یورو هزینه کرد. یوونتوس و آتالانتا نیز به ترتیب ۱۳۴ و ۱۲۱.۸ میلیون یورو در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

