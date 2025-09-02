برگزاری نشست هماهنگی بازی تیم ملی امید برابر هنگ کنگ

به گزارش ایلنا، تیم‌ ملی فوتبال امید ایران فردا چهارشنبه در نخستین بازی مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا در ابوظبی امارات به مصاف هنگ‌کنگ می‌رود.

بر همین اساس، نشست هماهنگی پیش از این دیدار، امروز با حضور رضا نقی‌پور، سرپرست مجید کریمی، مدیر اجرایی و رسانه‌ای، ارسلان بهمنی‌پور و مجید سهرابی از ایران به همراه مسئولان برگزاری مسابقات و تیم های امارات، گوام و هنگ‌کنگ برگزار شد.

همزمان با برگزاری نشست هماهنگی، بازیکنان تیم ملی امید ایران از ورزشگاه محل برگزاری بازی بازدید کردند.

