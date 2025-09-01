خبرگزاری کار ایران
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت کافا، هند را با سه گل شکست داد. این پیروزی در ورزشگاه حیصار دوشنبه به دست آمد و ایران را با شش امتیاز در صدر گروه B حفظ کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران امروز در دوشنبه تاجیکستان، در دومین بازی تورنمنت کافا، با نتیجه 3 بر صفر هند را مغلوب کرد. این برد، شاگردان امیر قلعه‌نویی را با شش امتیاز در صدر گروه B نگه داشت.

گل‌های ایران را امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه 59، علی علیپور در دقیقه 89، و مهدی طارمی در دقیقه 90+6 به ثمر رساندند. تا پیش از ورود علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی، عملکرد تیم ملی قابل دفاع نبود و تنها با حداقل امتیاز جلو می‌رفت. اما حضور این دو بازیکن باتجربه، جریان بازی را تغییر داد و با دو گل دیرهنگام، برتری ایران را مستحکم‌تر کرد.

ایران ۳-۰ هند: دومین برد تیم قلعه‌نویی در کافا

در این مسابقه، بازیکنان زیر برای تیم ملی به میدان رفتند:

پیام نیازمند، رامین رضاییان، محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمدامین حزباوی، روزبه چشمی، محمد نادری (46 - ابوالفضل جلالی)، امید نورافکن، مهدی هاشم‌نژاد (73 - علیرضا جهانبخش)، مهران احمدی (46 - علی علیپور)، امیرحسین حسین‌زاده (90+1 - آریا یوسفی) و مجید علیاری (73 - مهدی طارمی).

ایران پیش از این، در بازی اول خود در تورنمنت کافا، افغانستان را با نتیجه 3 بر یک شکست داده بود.

برنامه دیدارهای باقیمانده تورنمنت کافا:

⦁   سه‌شنبه 11 شهریور:

    ⦁   عمان - قرقیزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند

    ⦁   ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 18:00، ورزشگاه المپیک تاشکند

⦁   پنجشنبه 13 شهریور:

    ⦁   افغانستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه حیصار دوشنبه

    ⦁   تاجیکستان - ایران، ساعت 19:00، ورزشگاه حیصار دوشنبه

⦁   جمعه 14 شهریور:

    ⦁   ترکمنستان - عمان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند

    ⦁   ازبکستان - قرقیزستان، ساعت 18:00، ورزشگاه المپیک تاشکند

دیدار رده‌بندی روز دوشنبه 17 شهریور در ورزشگاه هیسور دوشنبه و فینال در ورزشگاه المپیک تاشکند برگزار خواهد شد.

