ایران ۳-۰ هند: دومین برد تیم قلعهنویی در کافا
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت کافا، هند را با سه گل شکست داد. این پیروزی در ورزشگاه حیصار دوشنبه به دست آمد و ایران را با شش امتیاز در صدر گروه B حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران امروز در دوشنبه تاجیکستان، در دومین بازی تورنمنت کافا، با نتیجه 3 بر صفر هند را مغلوب کرد. این برد، شاگردان امیر قلعهنویی را با شش امتیاز در صدر گروه B نگه داشت.
گلهای ایران را امیرحسین حسینزاده در دقیقه 59، علی علیپور در دقیقه 89، و مهدی طارمی در دقیقه 90+6 به ثمر رساندند. تا پیش از ورود علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی، عملکرد تیم ملی قابل دفاع نبود و تنها با حداقل امتیاز جلو میرفت. اما حضور این دو بازیکن باتجربه، جریان بازی را تغییر داد و با دو گل دیرهنگام، برتری ایران را مستحکمتر کرد.
در این مسابقه، بازیکنان زیر برای تیم ملی به میدان رفتند:
پیام نیازمند، رامین رضاییان، محمدحسین کنعانیزادگان، محمدامین حزباوی، روزبه چشمی، محمد نادری (46 - ابوالفضل جلالی)، امید نورافکن، مهدی هاشمنژاد (73 - علیرضا جهانبخش)، مهران احمدی (46 - علی علیپور)، امیرحسین حسینزاده (90+1 - آریا یوسفی) و مجید علیاری (73 - مهدی طارمی).
ایران پیش از این، در بازی اول خود در تورنمنت کافا، افغانستان را با نتیجه 3 بر یک شکست داده بود.
برنامه دیدارهای باقیمانده تورنمنت کافا:
⦁ سهشنبه 11 شهریور:
⦁ عمان - قرقیزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند
⦁ ترکمنستان - ازبکستان، ساعت 18:00، ورزشگاه المپیک تاشکند
⦁ پنجشنبه 13 شهریور:
⦁ افغانستان - هند، ساعت 15:30، ورزشگاه حیصار دوشنبه
⦁ تاجیکستان - ایران، ساعت 19:00، ورزشگاه حیصار دوشنبه
⦁ جمعه 14 شهریور:
⦁ ترکمنستان - عمان، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند
⦁ ازبکستان - قرقیزستان، ساعت 18:00، ورزشگاه المپیک تاشکند
دیدار ردهبندی روز دوشنبه 17 شهریور در ورزشگاه هیسور دوشنبه و فینال در ورزشگاه المپیک تاشکند برگزار خواهد شد.