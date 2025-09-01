خبرگزاری کار ایران
رایو وایه کانو 1 - بارسلونا 1 ؛ توقف در خارج از خانه شاگردان فلیک به لطف گارسیا

تیم فوتبال بارسلونا در خانه رایووایکانو تن به تساوی داد.

به گزارش ایلنا، در آخرین بازی هفته سوم لالیگای اسپانیا؛ تیم فوتبال بارسلونا از ساعت 23 شب گذشته (یکشنبه) در خانه رایوویکانو به میدان رفت و با تساوی یک - یک متوقف شد.

لامین یامال در دقیقه 40 و از روی نقطه پنالتی زننده تنها گل بلوگرانا در این بازی بود.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

سلتاویگو یک - ویارئال یک

بتیس یک - اتلتیک‌بیلبائو 2

اسپانیول یک - اوساسونا صفر

