اینتر 1 - اودینزه 2 ؛ شوک اول به کیوو در خانه

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اینتر در هفته دوم سری A ایتالیا اولین شکست فصل را تجربه کرد؛ جایی که از ساعت 22:15 شب گذشته (یکشنبه) در ورزشگاه خانگی خود، سن‌سیرو میزبان اودینزه بود و با وجود اینکه ابتدا با یک گل پیش افتاد، کامبک خورد و نتیجه را 2 بر یک واگذار کرد.

گل دنزل دومفریس روی حرکت زیبای کارکوس تورام در دقیقه 17 اگرچه نویدبخش بود اما دریافت 2 گل در دقایق 29 (پنالتی) و 40 اولین شوک فصل را به کریستین کیوو وارد کرد. همچنین گل فدریکو دی‌مارکو در دقیقه 56 برای اینتر توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR) رد شد.

در بازی همزمان؛ لاتزیو در خانه و ورزشگاه المپیکوی شهر رُم میزبان هلاس ورونا بود و میهمانش را با نتیجه پُرگل 4 بر صفر در هم کوبید.

