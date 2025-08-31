خبرگزاری کار ایران
هفته سوم پرمیر لیگ

لیورپول 1 - آرسنال 0 ؛ شلیک زیبای سبوسلای 3 امتیاز با ارزش را به ارمغان آورد

لیورپول 1 - آرسنال 0 ؛ شلیک زیبای سبوسلای 3 امتیاز با ارزش را به ارمغان آورد
تیم‌های لیورپول و آرسنال در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان آرنه اشلوت و صدرنشینی این تیم به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس و از ساعت ۱۹ قرمزهای آنفیلد در خانه پذیرای توپچی‌های لندن بودند. در این بازی که به قضاوت کریس کاوانا آغاز شد دو تیم در صورت برتری این شانس را داشتند تا به صدر جدول بروند تا هفته چهارم را این صدرنشینی آغاز کنند.

در نیمه نخست، تلاش دو تیم سرانجامی به همراه نداشت تا شاگردان آرنه اشلوت و میکل آرتتا با تساوی بدون گل به رختکن بروند. در این نیمه دو تیم از نظر آماری عملکرد نزدیکی نسبت به هم داشتند اما آرسنال با شرایط بهتری این نیمه را به پایان برد.

در نیمه دوم و در شرایطی که دو تیم برای رسیدن به دروازه یکدیگر تلاش می‌کردند،‌ دومینیک سوبوسلای با شوتی سرکش و از روی ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه داوید رایا را باز کرد تا در دقیقه ۸۳، سکوهای آنفیلد غرق در شادی شود. در ادامه تلاش آرسنال برای جبران نتیجه ثمری نداشت تا لیورپول با کسب سومین بُرد متوالی خود، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس را با صدرنشینی به پایان ببرد.

 

