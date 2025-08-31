خبرگزاری کار ایران
وحید امیری به فولاد خوزستان پیوست
بازیکن سابق پرسپولیس پس از پایان همکاری با این باشگاه، قراردادش با فولاد را ثبت کرد و به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شد.

به گزارش ایلنا، وحید امیری، هافبک  ملی‌پوش فوتبال ایران، پس از پایان همکاری با پرسپولیس که کادر فنی این باشگاه دلیل آن را مسائل فنی اعلام کرده بود، رسماً قرارداد خود را با تیم فولاد خوزستان ثبت کرد.

امیری که در سال‌های اخیر یکی از مهره‌های کلیدی پرسپولیس و تیم ملی ایران بود، پس از جدا شدن از جمع سرخ‌پوشان، تصمیم گرفت به تیمی بپیوندد که بتواند در لیگ برتر  حضور فعال داشته باشد و تجربه خود را در خدمت تیم جدید قرار دهد.

با پیوستن به فولاد، امیری زیر نظر گل محمدی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد و آماده است تا در ترکیب این تیم  نقش آفرینی  کند. این انتقال برای فولاد به‌عنوان تقویت خط میانی اهمیت بالایی دارد و کادر فنی امیدوار است با حضور امیری، تیم در رقابت‌های پیش‌رو عملکرد بهتری داشته باشد.

امیری در این فصل با تجربه و دانش خود، می‌تواند به جوانان تیم نیز کمک کند و حضورش انگیزه و قدرت بیشتری به جمع شاگردان گل محمدی خواهد داد.

اخبار مرتبط
