خروج ستاره منچستریونایتد از اردوی تیم ملی برزیل

به گزارش ایلنا، متئوس کنیا که یکی از خریدهای بزرگ منچستریونایتد در تابستان ۲۰۲۵ به‌شمار می‌رود، تنها ۳۱ دقیقه در ترکیب تیمش مقابل برنلی دوام آورد و سپس به دلیل آسیب دیدگی عضلانی از ناحیه همسترینگ تعویض شد. جای او را زیرکزی گرفت و بازی در نهایت با برتری ۳-۲ شیاطین‌سرخ به پایان رسید.

رومن آموریم، سرمربی یونایتد، پس از بازی گفت که هنوز اطلاعات دقیقی از میزان مصدومیت کنیا ندارد، اما تأکید کرد که تیمش برای حفظ رقابت در طول فصل، به توانایی‌های این مهاجم نیاز مبرم دارد. در ادامه این ماجرا، تیم ملی برزیل هم اعلام کرد که کنیا از اردوی این تیم برای دیدارهای حساس برابر شیلی و بولیوی کنار گذاشته شده است.

در بیانیه‌ای رسمی که از سوی فدراسیون فوتبال برزیل منتشر شد آمده: «پس از مشورت میان تیم‌های پزشکی منچستریونایتد و تیم ملی، متئوس کنیا به دلیل مصدومیت عضلانی که در دیدار برابر برنلی در لیگ برتر دچار آن شد، از فهرست دعوت‌شدگان کنار گذاشته شد. ساموئل لینو از فلامینگو جایگزین او خواهد بود.»

هواداران منچستریونایتد حالا نگران وضعیت ستاره ۲۶ ساله خود هستند که با مبلغ قابل توجه ۶۲.۵ میلیون پوند از وولورهمپتون جذب شد. هرچند هنوز موفق به گلزنی نشده اما توانایی بالای او در حمل توپ و دریبل، نقش مهمی در پیشبرد حملات تیم آموریم داشته است. بازگشت سریع این بازیکن می‌تواند کمک بزرگی به ادامه روند پیشرفت یونایتد باشد.

