سعید محمدی‌فرد، کاپیتان و مدافع باتجربه تیم چادرملو، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از بازی حساس برابر شمس‌آذر، درباره عملکرد تیم، نقش هواداران و آرزوی خود برای حضور در تیم ملی صحبت کرد.

او در ابتدا درباره دیدار پرهیجان تیمش گفت:«اول از همه باید بگویم بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. روی نقاط قوت و ضعف شمس‌آذر کار کرده بودیم و می‌دانستیم از کجا می‌توانیم به آن‌ها ضربه بزنیم. هر دو تیم برای برد آمده بودند. بازی خیلی جذابی شد. حیف شد که در نهایت سه امتیاز را نگرفتیم.»

محمدی فرد درباره تغییر نتیجه از برتری دو بر صفر به عقب افتادن سه بر دو افزود:«به‌عنوان کاپیتان تیم فقط امیدوار بودم این بازی را ببریم. به خودمان ایمان داشتیم. وقتی بزرگ‌تر تیم هستی باید در چنین شرایطی به همه هم‌تیمی‌ها روحیه و امید بدهی، انگیزه بیشتری داشته باشی، با آن‌ها صحبت کنی و روند بازی را عوض کنی. اگر من هم مثل بازیکنان جوان عمل می‌کردم، تیم‌مان به اینجا نمی‌رسید. ما امسال به خودمان قول داده‌ایم سهمیه خوبی بگیریم و در جدول بهترین نتیجه را داشته باشیم. تا آخرین لحظه برای این تیم و برای خوشحالی مردم یزد می‌جنگیم.»

او با اشاره به نقش هواداران ادامه داد:«به هواداران قول می‌دهم فوتبالی تماشاگرپسند بازی کنیم و سهمیه خوبی بگیریم. ایمان داریم که با این تیم و این کادرفنی می‌توانیم به هدف‌مان برسیم.»

کاپیتان چادرملو درباره سخت‌ترین لحظه بازی گفت:«ما دقیقه ۸۶ گل برتری را زدیم اما دقیقه ۹۴ گل مساوی را خوردیم. آن لحظه واقعاً برایمان سخت بود. اگر می‌توانستیم کمی وقت‌کشی کنیم یا ضد فوتبال بازی کنیم، سه امتیاز را می‌گرفتیم. ولی سرمربی‌مان به ما یاد داده که تا آخرین لحظه بجنگیم. حتی بعد از گل مساوی هم که چند دقیقه وقت مانده بود، باز حمله می‌کردیم. ذهن‌مان آن‌قدر آماده بود که مطمئن بودیم می‌توانیم گل بعدی را هم بزنیم. به خودمان خیلی ایمان داشتیم، ولی متأسفانه زمان کم بود. اگر چند دقیقه بیشتر وقت داشتیم، قطعاً سه امتیاز را می‌گرفتیم.»

محمدی‌فرد درباره نقش کادرفنی توضیح داد:«برای هر بازی، مربی ما فلسفه خاصی دارد. این بازی هم به‌خوبی آنالیز شده بود و چیزهایی که کادرفنی می‌خواست، اجرا شد. چند بازیکن مصدوم و محروم هم داشتیم که در اختیار سرمربی نبودند و اگر آن‌ها را هم داشتیم، مطمئن باشید شرایط بهتری پیدا می‌کردیم.»

او درباره پنالتی‌های این دیدار بیان کرد:«پنالتی اول درست بود، اما درباره صحنه دوم باید بگویم که تصمیم داور خیلی سخت‌گیرانه بود. معمولاً درباره داوری صحبت نمی‌کنم، اما این بار تصمیم داور واقعاً سخت‌گیرانه بود. حتی به داور گفتم دوباره صحنه را چک کند، ولی گفت از بالا به او گفته‌اند. بازیکن خود ما که سال‌هاست او را می‌شناسم و می‌دانم دروغ نمی‌گوید، قسم می‌خورد که توپ به دستش نخورده بود. فکر می‌کنم این اتفاقات هم در مساوی شدن بازی ما نقش داشت.»

او درباره شرایط لیگ این فصل گفت:«به نظرم افکار مربیان و بازیکنان تغییر کرده است. الان همه تیم‌ها بلدند دفاع کنند و ضدحمله بزنند. همه دنبال برد هستند و بازی‌های بهتری ارائه می‌دهند. لیگ امسال کیفیت بالاتری دارد چون مربیان با ایده‌های جدید آمده‌اند و تمرینات هم به‌روزتر شده است. من هفت سال است با آقای اخباری کار می‌کنم و هر سال می‌بینم که بروزتر شده‌اند. همین پیشرفت‌ها باعث می‌شود لیگ جذاب‌تر شود. الان لیگ طوری شده که هر تیمی کمتر اشتباه کند، پیروز می‌شود و هرچه بیشتر تلاش کنی، نتیجه‌اش را می‌گیری.»

محمدی فرد در نهایت درباره تیم ملی و آرزوی حضور در جام جهانی گفت:«همه بازیکنان ایران دوست دارند به تیم ملی دعوت شوند و برای تیم ملی بازی کنند. امسال سال جام جهانی است و این هدفی است که همه بازیکنان دارند. هدف اصلی من خوشحال کردن مردم یزد و گرفتن سهمیه است، ولی طبیعتاً آرزوهایی هم داریم. من هم دوست دارم این شانس را پیدا کنم که برای تیم ملی بازی کنم.»

