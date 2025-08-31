لیورپول - آرسنال: جنگ مدعیان قهرمانی در آنفیلد

به گزارش ایلنا، در شرایطی که هر دو تیم با ۲ پیروزی از ۲ بازی نخست، استارت درخشانی در لیگ برتر ۲۶-۲۰۲۵ داشته‌اند، دیدار حساس عصر یکشنبه در آنفیلد می‌تواند بخشی از مسیر قهرمانی را تعیین کند. لیورپولِ آرنه اشلوت با وجود عملکرد هجومی درخشان، از نظر دفاعی ناپایدار بوده و نسبت به آرسنال و تاتنهام در جدول پایین‌تر قرار گرفته، اما در فاز گلزنی بی‌رقیب بوده است.

قرمزها در بازی اخیرشان برابر نیوکاسل، با گل دقیقه ۱۰۰ ریو نگوموها، پدیده متولد ۲۰۰۸، یک پیروزی باورنکردنی رقم زدند تا روند ۱۰۰ درصدی‌شان را حفظ کنند. آن‌ها در صورت گلزنی برابر آرسنال، رکورد جدیدی در تاریخ باشگاه ثبت خواهند کرد: ۳۷ بازی پیاپی گلزنی در لیگ.

در آن سوی میدان، شاگردان میکل آرتتا پس از پیروزی سخت برابر منچستریونایتد، مقابل لیدز نمایش مقتدرانه‌ای داشتند و با درخشش گیوکرش و تیمبر با اقتدار پیروز شدند. آرسنال امیدوار است پس از ۱۰۱ سال، فصل را با ۳ برد و ۳ کلین‌شیت آغاز کند.

با وجود ۶ بازی بدون شکست مقابل لیورپول در لیگ، آخرین برد توپچی‌ها در آنفیلد به سال ۲۰۱۲ بازمی‌گردد؛ جایی که خود آرتتا در ترکیب اصلی تیم و شاهد گل‌های پودولسکی و کازورلا بود.

ترکیب احتمالی دو تیم

لیورپول: آلیسون، برادلی، کوناته، فن‌دایک، کرکز، سوبوسلای، گراونبرخ، صلاح، ویرتز، خاکپو، اکیتیکه

آرسنال: رایا، تیمبر، سالیبا، گابریل، کالافیوری، ازه، زوبیمندی، رایس، مادیوکه، گیوکرش، مارتینلی

غایبان مهم:

در لیورپول، فقط جرمی فریمپونگ (همسترینگ) غایب قطعی است و بازگشت مک‌آلیستر به تمرین، خبر خوبی برای اشلوت محسوب می‌شود.

در آرسنال اما لیست مصدومان سنگین است: ساکا، هاورتز و اودگارد در دسترس نیستند، تروسار، نورگارد و بن وایت هم در وضعیت نامشخص قرار دارند و گابریل ژسوس نیز همچنان دور از میادین است.

دیداری که می‌تواند مسیر قهرمانی را روشن‌تر کند و همچنین رکوردهای مهمی در آن شکسته شود. لیورپول برای تاریخ‌سازی به میدان می‌رود و آرسنال برای پایان یک طلسم ۱۳ ساله در آنفیلد.

