هفته دوم سری آ ایتالیا

پیروزی حداقلی رم و ناپولی/ رستگاری کونته در لحظات پایانی

پیروزی حداقلی رم و ناپولی/ رستگاری کونته در لحظات پایانی
تیم‌های فوتبال ناپولی و رُم در هفته دوم سری A ایتالیا به پیروزی رسیدند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ناپولی، مدافع عنوان قهرمانی سری A ایتالیا در دیدار هفته دوم خود از ساعت 22:15 شب گذشته (شنبه) میزبان کالیاری در ورزشگاه دیه‌گو آرماندو مارادونای شهر ناپل بود و موفق شد به سختی میهمان خود را با نتیجه حداقلی یک بر صفر شکست دهد.

تک گل این بازی را آندره آنگیسا در دقیقه 5+90 به ثمر رساند و موجب پیروزی دراماتیک پارتنوپی شد؛ از این جهت باید آنتونیو کونته را برای کسب این 3 امتیاز خانگی خوش‌شانس قلمداد کرد.

در بازی همزمان؛ رُم در خانه پیزا به میدان رفت و در نتیجه‌ای مشابه با ناپولی، میزبان خود را با نتیجه یک بر صفر شکست داد.

ماتیاس سوله در دقیقه 55 برای جالوروسی گلزنی کرد.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

پارما یک - آتالانتا یک

بولونیا یک - کومو صفر

