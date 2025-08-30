فرصت ۲۰ روزه مدافع پرسپولیس برای حضور در جام جهانی

به گزارش ایلنا، میلاد محمدی، بازیکن با سابقه و ثابت اردوهای چند سال اخیر تیم ملی که ۷۰ بازی ملی در کارنامه دارد و سابقه حضور در دو جام جهانی را نیز تجربه کرده، این روزها دوران عجیبی را سپری می‌کند. او که تا همین چندی پیش گزینه فیکس مربیان تیم ملی بود، حالا نه تنها در ترکیب اصلی پرسپولیس جایی ندارد، بلکه حتی به اردوی تیم ملی برای تورنمنت کافا هم دعوت نشده است.

این غیبت در حالی رخ داده که امید نورافکن و محمد نادری جایگاه او در تیم ملی را تصاحب کرده‌اند. نکته قابل تامل این است که محمدی در دو هفته اول لیگ برتر نیز به طرز غافلگیرکننده‌ای نیمکت‌نشین فرشاد احمدزاده شده و در ترکیب اصلی پرسپولیس حضور نداشته است. این موضوع با توجه به نمایش‌های ضعیف احمدزاده، به سوژه‌ای برای بحث و پرسش در میان هواداران پرسپولیس تبدیل شده است.

به نظر می‌رسد وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، دلیل این تصمیم را به ناآمادگی میلاد محمدی مرتبط می‌داند. اما هر دلیلی که داشته باشد، این غیبت باعث شده تا محمدی در سال منتهی به جام جهانی، جایگاه خود در تیم ملی را نیز موقتا به رقبایش واگذار کند.

با این حال، با توجه به تعطیلی ۲۰ روزه لیگ برتر، میلاد محمدی فرصتی طلایی پیش رو دارد. او ۲۰ روز زمان دارد تا خود را به وحید هاشمیان اثبات کند و بار دیگر به ترکیب اصلی پرسپولیس بازگردد. در صورت موفقیت در این مسیر، راه بازگشت به تیم ملی نیز برای او هموار خواهد شد.

این فرصت برای محمدی از آن جهت حیاتی است که در آستانه جام جهانی قرار داریم و هر بازیکنی برای حفظ جایگاه خود در تیم ملی نیاز به حضور مستمر و عملکرد مناسب در لیگ دارد. موفقیت محمدی در این ۲۰ روز می‌تواند برایش سرنوشت‌ساز باشد و مسیر بازگشت او به تیم ملی را مشخص کند.

