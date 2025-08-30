تلاش رستم آشورماتوف برای بازگشت به میدان
مدافع ملی پوش استقلال در تلاش است تا شرایط مصدومیتش زودتر بهبود پیدا کند.
به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف، بازیکن استقلال، از ناحیه رباط صلیبی آسیب دیده و تاکنون نتوانسته برای تیمش بازی کند. اما نکته جالب این است که او تصمیم گرفته به جای جراحی، با تمرینات خاص خودش را درمان کند. در روزهای اخیر، حضورش در تمرینات استقلال و انجام حرکات اختصاصی، بسیار خبرساز شده است.
رستم با جدیت مشغول تمرینات ویژهای است تا رباط صلیبیاش را ترمیم کند و هرچه زودتر به زمین فوتبال برگردد. حتی با وجود مصدومیت، نامش در لیست تیم ملی ازبکستان قرار گرفته، اما نمیتواند بازی کند و فقط در اردو حضور دارد. این مدافع ازبکستانی، در اردوی تیم ملی نیز تمرینات خود را به صورت اختصاصی دنبال میکند تا آمادگی بدنیاش را سریعتر به دست آورد.
او قبل از ترک ایران گفته بود که پس از بازیهای ملی میتواند برای استقلال بازی کند. حالا حضورش در تمرینات تیم ملی، نشان میدهد که چقدر برای بازگشت سریع به میدان مصمم است. آشورماتوف امیدوار است که زیر نظر پزشکان ازبکستان به طور کامل بهبود یابد و در سالی که به جام جهانی میرسد، با درخشش در استقلال، برای اولین بار حضور در این رویداد بزرگ را تجربه کند.
رستم آشورماتوف اخیرا عکسی از خود در حال فیزیوتراپی در اینستاگرام منتشر کرده است. این عکس نشان میدهد که او با جدیت، مراحل درمانیاش را پیگیری میکند و به همه هواداران استقلال این پیام را میدهد که به زودی با قدرت به میادین بازخواهد گشت.