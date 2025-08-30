گوهری: خیلی برای امروزم تلاش کرده بودم

به گزارش ایلنا، احمد گوهری یکی از نفراتی بود که با نظر امیر قلعه نویی برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت شد تا در مسابقات کافا 2025 حضور داشته باشد. او درباره این همراهی خود با تیم ملی گفت: «از اینکه اینجا هستم خیلی خوشحالم. سه چهار سال اخیر برای دعوت شدنم به تیم ملی خیلی تلاش کردم و امیدوارم که این مساله برایم تداوم داشته باشد. درباره بازی اول هم باید بگویم که اصلا بازی راحتی نبود اما خوشحالیم که این بازی را بردیم.»

گوهری درباره شرایط تورنمنت کافا گفت:

«مشخص است که همه تیم‌ها هر سال در حال پیشرفت هستند و اینکه حالا بگوییم نام تیم تاجیکستان یا هند است اصلا قابل قبول نیست. تیم‌ها می‌آیند و همه تلاششان را می‌کنند را بهترین کیفیت خودشان را ارائه دهند. این نشان می‌دهد که بازی‌های کافا راحت نیست. فکر میکنم در رده ملی، هیچ بازی اصلا راحت نباشد.»

دروازه بان پیکان درباره حضور در اردوی تیم ملی تاکید کرد:

«تیم ملی بالاترین سطح فوتبالمان است. برای چندمین بار تکرار میکنم از حضورم در اینجا خیلی خوشحالم. جو اردوی تیم ملی خیلی خوب است. آقای قلعه نویی به همراه بزرگترهای تیم، امثال آقایان جهانبخش و طارمی مدیریت خوبی روی رختکن دارند. محل اقامت خوبی هم داریم.»

او در پایان گفت:

«من در رده های فوتبال ملی با خود پیام نیازمند بوده‌ام و از این که آقای قلعه نویی برای تیم بزرگسالان من را دیده‌اند و اعتماد کرده‌اند خوشحالم و همه تلاشم را میکنم و تصمیم نهایی بر عهده کادر فنی است.»

انتهای پیام/