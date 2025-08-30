خبرگزاری کار ایران
قیمت اینتر مشخص شد

رقابت برای جذب مهدی طارمی شدت گرفت

در حالیکه نام مهدی طارمی همچنان در صدر اخبار نقل‌وانتقالاتی اروپا قرار دارد، گزارش‌های تازه از ایتالیا و یونان حاکی از افزایش تعداد مشتریان این مهاجم ایرانی است.

به گزارش ایلنا، باشگاه المپیاکوس یونان پیش‌تر با اینتر بر سر انتقال طارمی به توافق رسیده بود اما مهاجم 33 ساله ایرانی از مدیران این باشگاه یونانی فرصت خواسته تا درباره آینده خود تصمیم بگیرد. در همین حال رسانه‌های ایتالیایی خبر داده‌اند که تیم‌های بیشتری برای جذب او وارد رقابت شده‌اند و حتی رقم درخواستی اینتر نیز مشخص شده است.

وبسایت «Sempre Inter» اعلام کرده است که اینتر قصد دارد طارمی را با مبلغی حدود 2 تا 2.5 میلیون یورو به فروش برساند. بر این اساس، باشگاه‌هایی همچون المپیاکوس، آیندهوون، ساسولو و لیون جدی‌ترین گزینه‌ها برای امضای قرارداد با او هستند. علاوه بر این، از فولام و لیدز در انگلیس، بشیکتاش در ترکیه و حتی تیم‌های برزیلی مانند بوتافوگو و فلامینگو نیز به‌عنوان مشتریان احتمالی یاد شده است، هرچند خود طارمی علاقه دارد در اروپا بماند.

طارمی که هنوز دو سال دیگر با اینتر قرارداد دارد، به‌طور قطعی از جمع نراتزوری جدا خواهد شد. او در نخستین فصل حضورش در اینتر 43 بازی در تمامی رقابت‌ها انجام داد که حاصل آن 3 گل و 9 پاس گل بود.

طبق گزارش‌ها، مهاجم ایرانی در حال بررسی دقیق پیشنهادها است و معیارهایی چون زمان بازی، نقش کلیدی در پروژه فنی تیم مقصد و البته سطح دستمزد، در تصمیم‌گیری او اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد طی روزهای آینده سرنوشت آینده طارمی در فوتبال اروپا مشخص شود.

