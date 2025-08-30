خبرگزاری کار ایران
ژسوس: خرید خارجی تمام شد/ هوادارن النصر به تیمشان ایمان داشته باشند
سرمربی النصر بعد از پیروزی 5-0 مقابل التعاون در هفته اول فصل ‏گفت با وجود خوشحالی از نتیجه، عملکرد النصر هنوز در حدی که او ‏در نظر دارد نیست. ‏

به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی النصر بعد از پیروزی 5-0 مقابل التعاون در ‌هفته اول گفت قهرمانی در عربستان رویای اصلی او و بازیکنانش ‌است. ‌

ژرژ ژسوس، سرمربی النصر، پس از پیروزی ‌بزرگ ۵-۰ مقابل التعاون در هفته نخست لیگ روشن عربستان، در ‌نشست خبری خود تأکید کرد که تیمش هنوز به سطح مدنظر او ‌نرسیده اما با انرژی فوق‌العاده هواداران و کیفیت بالای بازیکنانش، ‌النصر در این فصل می‌تواند به ریاهای بزرگش دست یابد‎.‎

ژسوس در آغاز نشست خبری خود خطاب به هواداران گفت: "پیامم ‌به هواداران این است که به تیم‌شان و به توانایی‌های بازیکنان ایمان ‌بیاورند. قهرمانی در لیگ، ریای همه ماست. نمی‌دانیم در پایان قهرمان ‌خواهیم شد یا نه، اما مطمئن باشید برایش می‌جنگیم‎."‎

او با وجود پیروزی پرگل شاگردانش، تصریح کرد که تیم هنوز جای ‌پیشرفت دارد: "این النصری که دیدید هنوز در سطحی نیست که من ‌می‌خواهم. اما به مرور زمان به کیفیتی که در ذهن دارم خواهیم ‌رسید. امروز از نظر بدنی شرایط خوبی داشتیم و این یک نشانه مثبت ‌است‎."‎

ژسوس همچنین به عملکرد فردی بازیکنانش اشاره و به‌ویژه از ژوائو ‌فلیکس که امشب هت‌تریک کرده بود تمجید کرد: "فلیکس حالا با ‌سه گل، صدرنشین جدول گلزنان است. همه می‌دانیم او در تیم‌های ‌بزرگی بازی کرده و حالا به النصر آمده تا فصل فوق‌العاده‌ای داشته ‌باشد. مطمئنم فلیکس این فصل بارها و بارها می‌درخشد و به ما ‌کمک خواهد کرد‎."‎

سرمربی النصر به سوالهای متعدد خبرنگاران درباره پست دروازه‌بانی ‌هم پاسخ داد: "خوشحالم که دو دروازه‌بان سطح بالا مثل بنتو و ‌نواف را در اختیار داریم. این یک امتیاز ویژه برای تیم است‎."‎

ژسوس درباره نقل‌وانتقالات پیامی شفاف داشت: "دیگر بازیکن ‌خارجی جذب نخواهیم کرد. اما یک یا دو خرید داخلی انجام خواهیم ‌داد‎."

سرمربی پرتغالی النصر در نهایت وعده داد که تیمش در همه ‌جبهه‌ها تلاش خواهد کرد تا بهترین نتایج ممکن را به دست بیاورد: ‌ ‌"به هواداران قول می‌دهم بهترین نسخه خودمان باشیم. همیشه و ‌در هر شرایطی‎

