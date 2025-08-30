ژسوس: خرید خارجی تمام شد/ هوادارن النصر به تیمشان ایمان داشته باشند
سرمربی النصر بعد از پیروزی 5-0 مقابل التعاون در هفته اول فصل گفت با وجود خوشحالی از نتیجه، عملکرد النصر هنوز در حدی که او در نظر دارد نیست.
به گزارش ایلنا، ژرژ ژسوس، سرمربی النصر بعد از پیروزی 5-0 مقابل التعاون در هفته اول گفت قهرمانی در عربستان رویای اصلی او و بازیکنانش است.
ژرژ ژسوس، سرمربی النصر، پس از پیروزی بزرگ ۵-۰ مقابل التعاون در هفته نخست لیگ روشن عربستان، در نشست خبری خود تأکید کرد که تیمش هنوز به سطح مدنظر او نرسیده اما با انرژی فوقالعاده هواداران و کیفیت بالای بازیکنانش، النصر در این فصل میتواند به ریاهای بزرگش دست یابد.
ژسوس در آغاز نشست خبری خود خطاب به هواداران گفت: "پیامم به هواداران این است که به تیمشان و به تواناییهای بازیکنان ایمان بیاورند. قهرمانی در لیگ، ریای همه ماست. نمیدانیم در پایان قهرمان خواهیم شد یا نه، اما مطمئن باشید برایش میجنگیم."
او با وجود پیروزی پرگل شاگردانش، تصریح کرد که تیم هنوز جای پیشرفت دارد: "این النصری که دیدید هنوز در سطحی نیست که من میخواهم. اما به مرور زمان به کیفیتی که در ذهن دارم خواهیم رسید. امروز از نظر بدنی شرایط خوبی داشتیم و این یک نشانه مثبت است."
ژسوس همچنین به عملکرد فردی بازیکنانش اشاره و بهویژه از ژوائو فلیکس که امشب هتتریک کرده بود تمجید کرد: "فلیکس حالا با سه گل، صدرنشین جدول گلزنان است. همه میدانیم او در تیمهای بزرگی بازی کرده و حالا به النصر آمده تا فصل فوقالعادهای داشته باشد. مطمئنم فلیکس این فصل بارها و بارها میدرخشد و به ما کمک خواهد کرد."
سرمربی النصر به سوالهای متعدد خبرنگاران درباره پست دروازهبانی هم پاسخ داد: "خوشحالم که دو دروازهبان سطح بالا مثل بنتو و نواف را در اختیار داریم. این یک امتیاز ویژه برای تیم است."
ژسوس درباره نقلوانتقالات پیامی شفاف داشت: "دیگر بازیکن خارجی جذب نخواهیم کرد. اما یک یا دو خرید داخلی انجام خواهیم داد."
سرمربی پرتغالی النصر در نهایت وعده داد که تیمش در همه جبههها تلاش خواهد کرد تا بهترین نتایج ممکن را به دست بیاورد: "به هواداران قول میدهم بهترین نسخه خودمان باشیم. همیشه و در هر شرایطی