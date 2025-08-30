آلگری: برای پیروزی باید جنگید/ نمی دانم از انکونکو چطوره استفاده کنم
مکس آلگری، سرمربی میلان، بعد از پیروزی 2-0 تیمش مقابل لچه گفت روسونری باید تواضع و تعادل داشته باشد.
به گزارش ایلنا، مکس آلگری، سرمربی میلان، پس از پیروزی ارزشمند ۲-۰ برابر لچه در هفته دوم سریآ، در نشست خبری درباره تغییرات تاکتیکی تیمش و شرایط خریدهای جدید توضیح داد.
روسونری در این دیدار دو گل مردود به ثمر رساند؛ ابتدا ضربه سر گابیا به دلیل خطا و سپس گل خیمنز به دلیل آفساید مردود شد، اما در نهایت گلهای لوفتوسچیک و کریستین پولیشیچ پیروزی را برای میلان به ارمغان آورند.
آلگری در پایان بازی گفت: "این مسابقه برای ما اهمیت زیادی داشت. بازی در زمین لچه همیشه سخت است. سه چهار موقعیت به آنها دادیم که نباید میدادیم. باید در دفاع بهتر عمل کنیم. این برد برای جبران شکست مقابل کرمونزه و بالا رفتن در جدول ضروری بود. با پیراهن میلان به خودی خود نمیتوان برد، باید در زمین جنگید. تیم امشب فروتنی، احترام و صبر نشان داد."
سرمربی میلان درباره تاکتیک جدید تیمش نسبت به بازی اول توضیح داد: "ترجیح دادم به جای دو مهاجم، یک بازیکن بیشتر در خط میانی بگذارم. اینگونه تعادل بیشتری داریم و فضاهای زمین را بهتر پوشش میدهیم. برای بازسازی اعتمادبهنفس، کلینشیتهای متوالی حیاتیاند."
آلگری در مورد کریستوفر انکونکو که همین امروز با قراردادی ۳۷ میلیون یورویی از چلسی به میلان پیوست، گفت: "نمیدانم دقیقاً چطور از انکونکو استفاده کنم، اما او کیفیت بالایی دارد. بازیکنان تهاجمی زیادی داریم و مهمترین چیز ایجاد تعادل در تیم است."
او درباره شایعات انتقال خیمنز و یونس موسی به رم و آتالانتا تأکید گفت: "نخواستم قبل از مسابقه وارد بحث این شایعات شوم، چون بازی بسیار مهمی داشتیم. تمرکز تیم باید روی زمین باشد، نه بازار نقلوانتقالات. باشگاه بهترین تصمیم را برای آینده خواهد گرفت."
آلگری در نهایت اشاره کرد که از دید او میلان همچنان "یک تیم در حال ساخت" است، اما همین پیروزی نشانهای روشن از مسیر بازگشت روسونری به جمع مدعیان است.