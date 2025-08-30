مودریچ: سری آ لیگ سختی است/ آلگری خواست در زمین زیاد حرف بزنم

به گزارش ایلنا، لوکا مودریچ، ستاره کروات میلان که امسال ‌تابستان بعد از سالها درخشش با پیراهن رئال مادرید راهی میلان ‌شد و پیراهن روسونری را به تن کرد امروز برای میلان نمایشی درخشان داشت.

لوکیتا بعد از پیروزی ۲-۰ تیمش مقابل لچه در هفته دوم سری‌آ، ‌درباره اولین پاس گلی که با پیراهن روسونری داد و انتظارات سرمربی ‌و تیم از او صحبت کرد‎.‌‌ مودریچ که در ترکیب اصلی حضور داشت و ‌روی یک ضربه آزاد با ارسال دقیق زمینه‌ساز گل لوفتوس‌چیک شد، در ‌گفت‌وگو با ‌DAZN ‌‌ گفت‎:‌‌ "حس خیلی خوبی دارم، همه‌چیز عالی ‌است. با هم‌تیمی‌هایم هماهنگ شده‌ام و آرامش دارم. البته هنوز ‌خانه پیدا نکرده‌ام، اما به جز این همه‌چیز بی‌نقص است. طبیعی ‌است که وقتی می‌بری، همه‌چیز شیرین‌تر می‌شود‎.‌‌"‌

روسونری در این دیدار از سیستم 4-3-3 به 3-5-2 تغییر آرایش داد. ‌مودریچ در این‌باره و در باره انتظار مکس آلگری از او گفت‎:‌‌ "ما هنوز ‌در حال شناخت همدیگر هستیم. مربی از من خواسته تیم را روان‌تر ‌حرکت بدهم. از نظر بدنی همچنان در حال رسیدن به فرم ایده‌آل ‌هستم و امیدوارم بعد از وقفه بازی‌های ملی به 100 درصد آمادگی ‌برسم. آلگری از من می‌خواهد زیاد در زمین صحبت کنم، چون ‌بازیکنان جوان زیادی داریم که نیاز به اعتمادبه‌نفس دارند‎."‎

ستاره 39 ساله که از کودکی در کشورش کرواسی طرفدار میلان بوده، ‌درباره تحقق رویای بازی در سن‌سیرو گفت‎:‌‌ "همیشه فوتبال ایتالیا را ‌دنبال می‌کردم. بازیکنان کروات زیادی اینجا بازی کرده‌اند و من به‌ویژه ‌شیفته میلان بودم. در طول سال‌ها مقابل تیم‌های ایتالیایی زیادی ‌بازی کرده‌ام و می‌دانم چقدر از نظر تاکتیکی منظم هستند‎."‎

مودریچ در پایان حرفهایش گفت‎:‌‌ "باید خودم را با این لیگ وفق ‌بدهم، چون واقعاً لیگ سختی است. در هر مسابقه باید هوشیار ‌باشیم و همه توان‌مان را بگذاریم. تا اینجا، از هر لحظه حضورم در ‌میلان لذت برده‌ام‎م

