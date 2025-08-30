مودریچ: سری آ لیگ سختی است/ آلگری خواست در زمین زیاد حرف بزنم
لوکا مودریچ بعد از درخشش با پیراهن میلان در هفته دوم سری آ گفت از همین مسابقه متوجه شده که لیگ ایتالیا بسیار دشوار است.
به گزارش ایلنا، لوکا مودریچ، ستاره کروات میلان که امسال تابستان بعد از سالها درخشش با پیراهن رئال مادرید راهی میلان شد و پیراهن روسونری را به تن کرد امروز برای میلان نمایشی درخشان داشت.
لوکیتا بعد از پیروزی ۲-۰ تیمش مقابل لچه در هفته دوم سریآ، درباره اولین پاس گلی که با پیراهن روسونری داد و انتظارات سرمربی و تیم از او صحبت کرد. مودریچ که در ترکیب اصلی حضور داشت و روی یک ضربه آزاد با ارسال دقیق زمینهساز گل لوفتوسچیک شد، در گفتوگو با DAZN گفت: "حس خیلی خوبی دارم، همهچیز عالی است. با همتیمیهایم هماهنگ شدهام و آرامش دارم. البته هنوز خانه پیدا نکردهام، اما به جز این همهچیز بینقص است. طبیعی است که وقتی میبری، همهچیز شیرینتر میشود."
روسونری در این دیدار از سیستم 4-3-3 به 3-5-2 تغییر آرایش داد. مودریچ در اینباره و در باره انتظار مکس آلگری از او گفت: "ما هنوز در حال شناخت همدیگر هستیم. مربی از من خواسته تیم را روانتر حرکت بدهم. از نظر بدنی همچنان در حال رسیدن به فرم ایدهآل هستم و امیدوارم بعد از وقفه بازیهای ملی به 100 درصد آمادگی برسم. آلگری از من میخواهد زیاد در زمین صحبت کنم، چون بازیکنان جوان زیادی داریم که نیاز به اعتمادبهنفس دارند."
ستاره 39 ساله که از کودکی در کشورش کرواسی طرفدار میلان بوده، درباره تحقق رویای بازی در سنسیرو گفت: "همیشه فوتبال ایتالیا را دنبال میکردم. بازیکنان کروات زیادی اینجا بازی کردهاند و من بهویژه شیفته میلان بودم. در طول سالها مقابل تیمهای ایتالیایی زیادی بازی کردهام و میدانم چقدر از نظر تاکتیکی منظم هستند."
مودریچ در پایان حرفهایش گفت: "باید خودم را با این لیگ وفق بدهم، چون واقعاً لیگ سختی است. در هر مسابقه باید هوشیار باشیم و همه توانمان را بگذاریم. تا اینجا، از هر لحظه حضورم در میلان لذت بردهامم