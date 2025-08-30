لچه 0 - میلان 2 ؛ میلان با آلگری بیدار شد

به گزارش ایلنا، میلان در نخستین بازی خود با هدایت مکس ‌آلگری موفق شد با نتیجه ۲-۰ در زمین لچه به برتری برسد. بردی که ‌پس از ماه‌ها نوسان و فراز و فرود، بهانه‌ای برای شادی و امیدواری در ‌اختیار هواداران گذاشت. آلگری برای دومین دوره روی نیمکت میلان ‌نشسته و این اولین بازی رسمی او بعد از منصوب شدن دوباره به ‌عنوان سرمربی روسونری بود. ‌

بازی با ریتمی کند و دو گل مردود آغاز شد. ابتدا در دقیقه ۴، ضربه ‌سر گابیا روی کرنری که مودریچ ارسال کرده بود به گل تبدیل شد اما‎ ‌‌ ‌وی‌ای‌آر آن را به دلیل تشخیص خطا از طرف بازیکن میلان مردود ‌اعلام کرد. این می‌توانست اولین پاس گل مودریچ با پیراهن میلان ‌باشد که از دست رفت. در نیمه دوم هم سانتیاگو خیمنز با پاس ‌زیبای سلماکرز دروازه لچه را باز کرد، اما این گل هم به‌دلیل آفساید ‌میلی‌متری باطل شد‎.‎

در نهایت، این لوفتوس‌چیک بود که قفل بازی را شکست. در دقیقه ‌‌۶۵، روی سانتر استادانه لوکا مودریچ از روی ضربه ایستگاهی، هافبک ‌انگلیسی با ضربه سری دقیق توپ را به تور چسباند. جالب اینکه ‌لوفتوس‌چیک در آستانه تعویض قرار داشت ولی این گل همه‌چیز را ‌تغییر داد‎.‌‌ این بار دیگر پاس گل مودریچ نسوخت تا ستاره بزرگ ‌میلان که این تابستان از رئال به روسونری پیوسته اولین پاس گل ‌خود با این پیراهن را ثبت کند. ‌

در حالی که لچه تلاش می‌کرد به بازی برگردد، در دقایق پایانی اشتباه ‌دفاعی میزبان زمینه‌ساز گل دوم روسونری شد. ارسال بلند مانیان با ‌برخورد به بازیکنان و تغییر مسیر تبدیل به فرصتی ایده‌آل برای ‌کریستین پولیشیچ شد و ستاره آمریکایی با خونسردی کار را تمام ‌کرد‎.‎

میلان در مجموع نمایشی منسجم داشت. دفاعی منظم، استفاده ‌بهینه از موقعیت‌ها و نمایش پرانرژی بازیکنان تازه‌واردی چون ‌پولیشیچ و ریچی. تیم آلگری اولین کلین‌شیت فصل را ثبت کرد و سه ‌امتیاز ارزشمند از بازی خانگی در هفته اول به دست آورد. ‌

