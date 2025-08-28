پیراهن تیم ملی در کافا مشخص شد

به گزارش ایلنا، مسابقات کافا 2025 قرار است از فردا، جمعه ۷ شهریور ماه، به میزبانی تاجیکستان کلید بخورد و در همین راستا، جلسه هماهنگی مرحله گروهی برگزار شد تا جزئیات اجرایی، از جمله رنگ پیراهن تیم‌ها، مشخص شود.

این جلسه که در آستانه شروع مسابقات و با حضور نمایندگان تیم‌های شرکت‌کننده برگزار شد، از سوی ایران با حضور مهدی محمدنبی (مدیر تیم ملی)، مهدی خراطی (رییس دپارتمان تیم‌های ملی)، پرهان خانلری (پزشک تیم) و تورج کشاورز (مسئول لجستیک) همراه بود.

بر اساس توافقات انجام شده، تیم ملی ایران در دو دیدار ابتدایی خود در این تورنمنت، با لباس سفید به میدان خواهد رفت. این دو مسابقه شامل اولین گام در برابر افغانستان (۷ شهریور) و سپس مصاف با هند (۱۰ شهریور) خواهد بود. اما برای مصاف پایانی مرحله گروهی و رویارویی با میزبان، یعنی تاجیکستان (۱۳ شهریور)، شاگردان امیر قلعه‌نویی پیراهن قرمز را بر تن خواهند کرد.

مسابقات کافا ۲۰۲۵ در قالب دو گروه چهار تیمی برگزار می‌شود و تیم ملی ایران در گروه B این رقابت‌ها قرار گرفته است. حریفان ایران در این گروه، تیم‌های افغانستان، هند و تاجیکستان هستند.

جدول زمانی دیدارهای ایران به شرح زیر است:

⦁ ۷ شهریور: ایران – افغانستان

⦁ ۱۰ شهریور: ایران – هند

⦁ ۱۳ شهریور: ایران – تاجیکستان

