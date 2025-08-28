فرمین لوپس در دوراهی بارسلونا-چلسی: تنش در نیوکمپ با پیشنهاد ۵۰ میلیونی!
با نزدیک شدن به پایان مهلت ۴۸ ساعته چلسی برای جذب فرمین لوپس، آینده این هافبک جوان در هالهای از ابهام قرار گرفته و پیشنهاد وسوسهانگیز لندنیها، باشگاه کاتالان را در آستانه فصلی پرچالش، با یک تصمیم دشوار روبرو کرده است.
به گزارش ایلنا، فرصت فرمین لوپس برای پاسخ به پیشنهاد وسوسهانگیز چلسی رو به پایان است و این موضوع باعث بروز تنشهایی در باشگاه بارسلونا شده است. چلسی که مدتها به دنبال جذب این هافبک کلیدی بوده، در روزهای پایانی بازار نقل و انتقالات فشار خود را برای جذب او افزایش داده و ۴۸ساعت به باشگاه و بازیکن فرصت داده است تا پاسخ دهند. اگر پاسخ مثبت باشد، چلسی پیشنهادی ارائه خواهد داد که بارسلونا بهسختی میتواند آن را رد کند.
از سوی دیگر، هانسی فلیک، سرمربی بارسا، بشدت مخالف جدایی فرمین است و او را یکی از عناصر حیاتی در سیستم تاکتیکی خود میداند. فلیک در تازهترین اظهارات خود تأکید کرده که به فرمین و دیگر بازیکنان کلیدی نیاز دارد تا در فصل طولانی و دشوار پیشرو موفق باشند. رفتار فلیک در بازی اخیر، که فرمین را نیمکتنشین کرد و پس از بازی با او گفتوگوی خصوصی داشت، نشاندهنده نگرانیهای اوست.
از نظر مالی، بارسلونا در شرایطی دشوار قرار دارد و پیشنهاد ۵۰میلیون یورویی چلسی، در صورت نهایی شدن، میتواند بهصورت مستقیم به سود خالص باشگاه تبدیل شود؛ زیرا فرمین محصول آکادمی لاماسیاست و باشگاه از بابت قراردادهای قبلی این بازیکن بدهیای ندارد. با این حال، باشگاه قصد دارد مبلغ پیشنهادی را افزایش دهد و تا ۷۰میلیون یورو هم مذاکره کند تا نشان دهد در حفظ بازیکن تلاش میکند.
در پسزمینه این جدال دکو، مدیر ورزشی باشگاه سیاستی معتدل دارد و معتقد است که اگر بازیکنی بخواهد برود و پیشنهاد خوبی برسد، باید آن را بررسی کرد، البته انتظار میرود فلیک نیز با وضعیت دشوار مالی باشگاه همراهی کند. با این وجود، اختلاف نظر میان مدیران و کادرفنی همچنان پابرجاست و آینده فرمین یکی از مهمترین مسائل بحرانی بارسلونا در آستانه شروع فصل جدید است.