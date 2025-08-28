حذف شیاطین سرخ در ماراتن جذاب پنالتی ها

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های مرحله یک‌سی‌ودوم جام اتحادیه فوتبال انگلیس و از ساعت 22:30 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال منچستریونایتد در دیداری خارج از خانه مقابل گریمسبی به میدان رفت و در فاجعه‌ای تمام عیار حذف شد. در این بازی ابتدا تیم میزبان که در لیگ دو انگلیس (دسته چهارم) حضور دارد با 2 گل از شاگردان روبن آموریم پیش افتاد اما در یک سوم پایان بازی منچستری‌ها ابتدا توسط برایان امبومو (75) و سپس هری مگوایر (89) به گل رسید و بازی 2-2 شد تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم صعود کننده باشد.

در ضربات پنالتی که بیش از دو دور تکرار شد؛ موقعیت تحقیر‌آمیز شیاطین سرخ کامل شد و حریف دسته چهارمی با برتری 12 بر 11 غول سرخ‌پوش را حذف کرد و راهی دور بعد شد.

در مهمترین بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خورد:

اورتون 2 - مانسفیلد صفر (صعود اورتون)

آکسفوردیونایتد صفر - برایتون 6 (صعود برایتون)

فولام 2 - بریستول سیتی صفر(صعود فولام)

