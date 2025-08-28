خبرگزاری کار ایران
حذف شیاطین سرخ در ماراتن جذاب پنالتی ها

کد خبر : 1679095
تیم فوتبال منچستریونایتد با قبول شکست در پنالتی دوازدهم مقابل تیم دسته چهارمی از جام اتحادیه حذف شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های مرحله یک‌سی‌ودوم جام اتحادیه فوتبال انگلیس و از ساعت 22:30 شب گذشته (چهارشنبه) تیم فوتبال منچستریونایتد در دیداری خارج از خانه مقابل گریمسبی به میدان رفت و در فاجعه‌ای تمام عیار حذف شد. در این بازی ابتدا تیم میزبان که در لیگ دو انگلیس (دسته چهارم) حضور دارد با 2 گل از شاگردان روبن آموریم پیش افتاد اما در یک سوم پایان بازی منچستری‌ها ابتدا توسط برایان امبومو (75) و سپس هری مگوایر (89) به گل رسید و بازی 2-2 شد تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم صعود کننده باشد.

در ضربات پنالتی که بیش از دو دور تکرار شد؛ موقعیت تحقیر‌آمیز شیاطین سرخ کامل شد و حریف دسته چهارمی با برتری 12 بر 11 غول سرخ‌پوش را حذف کرد و راهی دور بعد شد.

در مهمترین بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خورد:

اورتون 2 - مانسفیلد صفر (صعود اورتون)

آکسفوردیونایتد صفر - برایتون 6 (صعود برایتون) 

فولام 2 - بریستول سیتی صفر(صعود فولام)

 

انتهای پیام/
