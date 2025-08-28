خبرگزاری کار ایران
ویهن 2 - بایرن مونیخ 3 ؛ صعود دشوار در لحظات پایانی

تیم فوتبال بایرن مونیخ با غلبه بر حریفی گمنام در جام حذفی آلمان صعود کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بایرن مونیخ در مرحله یک‌سی‌ودوم جام حذفی آلمان و از ساعت 22:15 شب گذشته (چهارشنبه) در خانه تیم ویهن به میدان رفت و در  حالی که بعد از زدن گل نخست از حریف گمنام خود کامبک خورده بود با گل دقیقه چهارم وقت تلف شده از روی نقطه پنالتی در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید و به سختی صعود کرد.

برای باواریایی‌ها در این بازی هری کین (16 و 4+90) و میشل اولیسه (51) گلزنی کردند، ضمن اینکه کین یک پنالتی را هم در دقیقه 76 خراب کرد.

 

