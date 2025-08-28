ویهن 2 - بایرن مونیخ 3 ؛ صعود دشوار در لحظات پایانی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال بایرن مونیخ در مرحله یک‌سی‌ودوم جام حذفی آلمان و از ساعت 22:15 شب گذشته (چهارشنبه) در خانه تیم ویهن به میدان رفت و در حالی که بعد از زدن گل نخست از حریف گمنام خود کامبک خورده بود با گل دقیقه چهارم وقت تلف شده از روی نقطه پنالتی در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید و به سختی صعود کرد.

برای باواریایی‌ها در این بازی هری کین (16 و 4+90) و میشل اولیسه (51) گلزنی کردند، ضمن اینکه کین یک پنالتی را هم در دقیقه 76 خراب کرد.

انتهای پیام/