خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود کاروان تیم ملی ایران به تاجیکستان

ورود کاروان تیم ملی ایران به تاجیکستان
کد خبر : 1679054
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای تیم ملی ایران برای برگزاری بازی های مرحله مقدماتی کافا ۲۰۲۵ وارد تاجیکستان شدند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران که عصر امروز تهران را برای حضور در تورنمنت کافا ترک کرده بود،پس از حدود دوساعت و نیم پرواز اختصاصی شرکت هواپیمایی وارش ، ساعت ۱۹:۳۵ چهارشنبه وارد شهر دوشنبه تاجیکستان شد و مورد استقبال مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و مقامات فدراسیون تاجیکستان قرار گرفت. همچنین تعدادی از ایرانیان مقیم تاجیکستان نیز به استقبال تیم آمده بودند تا با اعضای تیم عکس یادگاری بگیرند.

رسانه های جمعی تاجیکستان نیز برای پوشش ورود کاروان تیم ملی نیز در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه حاضر شدند.

شاگردان امیر قلعه نویی پس از استقرار در هتل محل اقامت خود از فردا تمرینات خود را برای حضور در کافا ۲۰۲۵ آغاز می کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور