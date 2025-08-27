خبرگزاری کار ایران
پایان دوران سبایوس در مادرید: توافق برای انتقال به مارسی

دنی سبایوس پس از هشت سال حضور پر فراز و نشیب در رئال مادرید، در آستانه جدایی قرار دارد و به نظر می‌رسد با قراردادی سه‌ساله به المپیک مارسی خواهد پیوست.

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، دنی سبایوس، هافبک اسپانیایی رئال مادرید، پس از سال‌ها تلاش برای تثبیت جایگاه خود در ترکیب اصلی این تیم سرانجام در آستانه جدایی قرار گرفته است. او که در تابستان رویای بازگشت به رئال بتیس را در سر داشت، اکنون مسیرش به سمت لیگ فرانسه و تیم المپیک مارسی تغییر کرده است؛ تیمی که فصل آینده در لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد.

طبق گزارش‌ها، قرارداد سبایوس با مارسی سه‌ساله خواهد بود؛ سال نخست به صورت قرضی اما با بند خرید اجباری. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که او پس از تمدید قرارداد چهارساله در دو سال اخیر، هرچند در ۶۹ بازی برای رئال مادرید به میدان رفت، اما هیچ‌گاه به عنوان بازیکن ثابت جایگاهی به دست نیاورد.

باشگاه رئال مادرید نیز برای تسهیل جدایی سبایوس انعطاف نشان داده و توافقی حاصل شده تا این انتقال با مبلغی حدود ۱۰ میلیون یورو نهایی شود. خود بازیکن هم از بخشی از دستمزدش صرف‌نظر کرده تا راه خروج هموار شود.

سبایوس تابستان دشواری را پشت سر گذاشته است. او گاهی به جدایی قطعی فکر می‌کرد و گاهی امید داشت در سیستم ژابی آلونسو جایگاهی به دست بیاورد، اما در نهایت نقش نیمکت‌نشینی طولانی‌مدت و مصدومیت‌ها مانع از موفقیت او در مادرید شدند. آخرین ضربه در جام حذفی و مقابل رئال سوسیه‌داد بود که مصدومیت باعث شد جایگاه تازه به دست آورده‌اش از دست برود.

به این ترتیب، دنی سبایوس که هرگز به رویای موفقیت کامل در رئال مادرید نرسید، حالا در ۲۸ سالگی به دنبال آغاز فصلی تازه در مارسی است؛ انتقالی که می‌تواند فرصت دوباره‌ای برای بازگشت او به سطح اول فوتبال اروپا باشد.

