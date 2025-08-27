به گزارش ایلنا، لیگ برتر انگلیس با حضور منچسترسیتی، آرسنال، لیورپول و چلسی که از طریق جایگاه‌های لیگ برتر سهمیه گرفتند، رکوردی تاریخی در لیگ قهرمانان ثبت کرد. نیوکاسل نیز به لطف عملکرد مثبت نمایندگان انگلیس در رقابت‌های اروپایی فصل قبل، از سهمیه اضافه بهره‌مند شد. علاوه بر این، پیروزی تاتنهام در فینال لیگ اروپا مقابل منچستریونایتد یک سهمیه مستقیم دیگر برای لیگ برتر تضمین کرد. از آنجا که تاتنهام در لیگ جزو چهار تیم اول نبود، این سهمیه به تیمی دیگر از انگلیس اختصاص یافت.

لالیگا هم با عملکرد موفق تیم‌های اسپانیایی یک سهمیه اضافه به دست آورد. در این میان، ویارئال سود اصلی را برد و با وجود جایگاه پایین‌تر در جدول، توانست به جمع تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان اضافه شود. در مقابل، فرانسه از قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان سودی نبرد چرا که این تیم از قبل با قهرمانی در لیگ داخلی، سهمیه خود را قطعی کرده بود.

چلسی هم با قهرمانی در لیگ کنفرانس اروپا مقابل بتیس تغییری در معادلات ایجاد نکرد زیرا هر دو تیم پیش‌تر جواز حضور در رقابت‌های اروپایی را گرفته بودند. بر این اساس، لیگ برتر بیشترین سود را از فرمول جدید یوفا برد و حالا شش نماینده در لیگ قهرمانان دارد.

قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۵-۲۰۲۶ روز پنجشنبه ۲۸ اوت ساعت ۱۸:۰۰ به وقت موناکو برگزار خواهد شد. در این مراسم ۳۶ تیم در چهار گلدان قرار می‌گیرند. طبق آخرین وضعیت، پافوس، غیرت و بودوگلیمت حضور خود را قطعی کرده‌اند و چهار تیم نهایی از برندگان دیدارهای پلی‌آف (رنجرز-بروژ، فرنتس‌واروش-قره‌باغ، بازل-کپنهاگن و فنرباغچه-بنفیکا) مشخص خواهند شد.

ترکیب گلدان‌ها به شرح زیر است:

گلدان ۱: رئال مادرید، پاری‌سن‌ژرمن، منچسترسیتی، بایرن، لیورپول، اینتر، چلسی، دورتموند و بارسلونا

گلدان ۲: آرسنال، بایرلورکوزن، اتلتیکومادرید، آتالانتا، ویارئال، یوونتوس، اینتراخت و یکی از بروژ یا رنجرز

گلدان ۳: تاتنهام، پی‌اس‌وی، آژاکس، ناپولی، اسپورتینگ، المپیاکوس، اسلاویا پراگ، مارسی و بودوگلیمت

گلدان ۴: موناکو، گالاتاسرای، یونیون SG، پافوس، غیرت، اتلتیک بیلبائو و نیوکاسل به‌علاوه یک تیم دیگر که از پلی‌آف صعود می‌کند.

