طعنههای ستاره استقلال در عدم دعوت به تیم ملی (عکس)
صالح حردانی، مدافع استقلال، با انتشار یک استوری کنایهآمیز در صفحه شخصی خود، به وضعیت دشوار نیمکتنشینیهای پیاپی در تیم باشگاهیاش و همچنین عدم دعوت به تیم ملی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر، هیجان خاصی در میان بازیکنان برای نمایش آمادگیهای فردی وجود داشت. در این میان، صالح حردانی با نمایش عضلات برجسته و تمرینات پرفشار خود، توجه بسیاری را جلب کرد. انتظار میرفت که با این سطح از آمادگی، او یکی از بازیکنان ثابت در ترکیب استقلال باشد، اما سرنوشت، مسیر دیگری را برایش رقم زد.
با ورود ریکاردو ساپینتو به عنوان سرمربی استقلال، علیرغم عملکرد خوب حردانی در اردوی آمادهسازی ترکیه، او در بازی سوپرجام فرصتی برای حضور در ترکیب اصلی پیدا نکرد. این روند در اولین دیدار لیگ برتر مقابل تراکتور نیز ادامه یافت و حردانی باز هم از روی نیمکت، شاهد بازی بود. با وجود تمام این اتفاقات، انگیزه و تلاش او در تمرینات کاهش نیافت، اما ساپینتو حتی در مصاف با ذوبآهن نیز ترجیح داد از بازیکنان دیگری استفاده کند و نیمکتنشینیهای حردانی همچنان ادامه یافت.
این نیمکتنشینیهای پیاپی، پیامدهای جدیتری نیز برای حردانی داشت. او در لیست جدید تیم ملی که برای مسابقات کافا اعلام شد، جایی پیدا نکرد. این اتفاق، ظاهراً بر ناراحتیهای این بازیکن افزوده و او را بر آن داشت تا به شکل عمومی واکنش نشان دهد.
صالح حردانی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نوشت: "روزای سخت که همیشگی نیست. بالاخره تموم میشه. ولی شناختیم اونایی که باید میشناختیم رو.." لحن کنایهآمیز این استوری کاملا آشکار است و نشان از دلخوری عمیق او از شرایطی دارد که بر او گذشته است. البته، اینکه دقیقا منظور حردانی چه شخص یا اشخاصی بوده، هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.