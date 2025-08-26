به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در دومین هفته لیگ برتر با تساوی 3-3 در خانه مقابل ذوب آهن متوقف شد. خسرو حیدری مربی استقلال در نشست خبری بعد از این بازی به تمجید از بازیکنان و سرمربی این تیم پرداخت. مشروح صحبت های او را در ادامه بخوانید:

* تحلیل بازی:

"بازی زیبایی بود به خصوص در نیمه دوم. ما می‌دانستیم ذوب‌آهن چطور بازی می‌کند. ساپینتو نقاط ضعف و قوت حریف را پس از بازی با تراکتور گوشزد کرده و از بازیکنان خواسته بود که بازی با تراکتور را فراموش کنند. وقتی بازی را می‌برید، پس از دو روز فراموش می‌شود. ما استقلال هستیم و باید همه بازی‌ها را ببریم."

"بازی کمی گره خورده بود و ما عقب افتادیم. متأسفانه وقتی آمدیم جبران کنیم، گل سوم را دریافت کردیم. در نیمه دوم، تیم ما خیلی خوب بود و دوباره به همان بازی با تراکتور رسیدیم و می‌توانستیم حتی برنده شویم."

* انتقاد از داوری:

"من در دوران بازی کردنم حتی به داور اعتراض نمی‌کردم، ولی داور از اول بازی عصبی بود و حتی کارت زرد اشتباهی به یکی از اعضای کادر فنی ما داد که در حال صحبت با بازیکن خودمان بود. من از این مسئله تعجب کردم."

"در زمین خطاهایی صورت گرفت که داور نتوانست مدیریت کند. امیدوارم اشتباهات سهوی بوده باشد، چون همیشه استقلال از داوری ضربه خورده است. استقلال همیشه مظلوم بوده است. همه می‌دانند ساپینتو دو سال پیش در فینال جام حذفی چطور اخراج شد."

* اشاره به حواشی:

"احساس می‌کنم چون تقریباً تیم خوبی جمع کرده‌ایم خیلی‌ها ناراحت هستند و دوباره می‌خواهند به استقلال ضربه بزنند. دشمنان استقلال همیشه مشخص هستند."

"وقتی بازیکنی مثل یاسر آسانی را می‌آوریم قطعاً روی کیفیت فنی تیم ما تأثیر می‌گذارد، همینطور نازون و موسی جنپو. فکر کنم برخی‌ها جا مانده‌اند که استقلال تیم خوبی شده است."

* دفاع از ساپینتو:

"اگر ما ایرانی هستیم، ساپینتو از ما ایرانی‌تر بوده است. در دوران جنگ با او صحبت می‌کردم و اشتیاق داشت به ایران بیاید و هیچ ترسی نداشت. این کار جای تحسین دارد."

"ما ایرانی‌ها مردمی میهمان‌نواز هستیم. آقای مهدی تاج و کسانی که تصمیم‌گیرنده هستند اجازه دهند ساپینتو زودتر روی نیمکت بنشیند."

* در مورد بازیکنان:

"ما امسال تغییرات زیادی داشتیم و تقریباً 13، 14 بازیکن از تیم‌مان جدا شده‌اند. تعطیلی لیگ کمک می‌کند تیمی هماهنگ درست کنیم. بازیکنانی مثل یاسر آسانی و موسی جنپو چند روزی نیست به تیم ما اضافه شده‌اند."

"بهترین بازیکنان سال قبل مانده‌اند. بازیکنی مثل علیرضا کوشکی را ببینید که چه پیشرفتی داشته است. او سال گذشته گل‌های حساسی زد و رو به پیشرفت بوده است."

* اتلاف وقت حریف:

"اتلاف وقت از نیمه اول شروع شد. در نیمه دوم باید بالای 10 دقیقه وقت اضافه می‌گرفتند، ولی هفت دقیقه گرفتند. وقتی بازیکنی چند بار روی زمین می‌افتد داور باید به او کارت زرد بدهد تا بقیه حواس‌شان باشد، ولی داور با تیم ذوب‌آهن مهربان بود."

* تقدیر از هواداران:

"هواداران استقلال بامعرفت‌ترین هواداران دنیا هستند، چون در تمام سختی‌ها پشت تیم بودند. امروز هم سنگ تمام گذاشتند و امیدوارم تیمی بسازیم که هواداران دوست دارند."

"از مدیریت باشگاه مخصوصاً علی تاجرنیا تشکر می‌کنم که تیم خوبی ساخته شده است. امیدواریم روزهای خوبی پیش رو داشته باشیم."

