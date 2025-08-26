خطیبی: با اظهارات اسکوچیچ درباره وقتکشی تیمم مخالفم
رسول خطیبی، سرمربی تیم مس رفسنجان، پس از تساوی بدون گل برابر تراکتور، به اظهارات دراگان اسکوچیچ در خصوص وقتکشی تیمش واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، نشست خبری رسول خطیبی پس از دیدار مس رفسنجان برابر تراکتور برگزار شد. سرمربی مس رفسنجان درباره عملکرد تیمش در بازی گفت: این نخستین بازی ما در رفسنجان بود و فکر میکنم شاهد یک دیدار جذاب و زیبا بودیم. هرچند گل نداشت، اما کیفیت بازی بالا بود. در کنفرانس خبری قبل از بازی هم گفتم که تیم ما با گذر زمان بهتر خواهد شد و بچهها امروز نوید پیشرفت تیم را دادند. امیدوارم در تعطیلات پیش رو با چند بازی دوستانه و تمرینات بیشتر، تیم عملکرد بهتری داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز بازیکنان ما هم خوب دفاع کردند و هم خوب جنگیدند و دویدند. اینکه در مقابل تیم قهرمان لیگ به تساوی برسیم، یک نقطه مثبت است. بچهها با تمام وجود بازی کردند و شایسته تقدیر هستند. تنها نکته منفی، مصدومیت سه بازیکن ما در دقیقه ۱۵، ۳۰ و نیمه دوم بود و همچنین میلاد فخرالدینی که از نظر بدنی آماده نبود. اما اینها در مجموع باعث نشد که تیم عملکردش تحت تأثیر قرار گیرد.
خطیبی در واکنش به اظهارات اسکوچیچ درباره وقتکشی از سوی تیم مس رفسنجان بیان کرد:نظر ایشان قابل احترام است، اما من کاملاً با آن مخالفم. آنها تیم قهرمان بودند و آمده بودند برد پارسال را تکرار کنند. اما همانطور که مشاهده شد، بازیکنان ما مصدوم شدند و نیمه دوم پنج دقیقه وقت اضافه گرفته شد، که من تعجب کردم، چون فقط یک تعویض انجام شده بود. من چنین چیزی را در تیمم ندیدم و تیم ما تلاش میکرد بازی را منسجم دنبال کند.
سرمربی مس رفسنجان درباره شکل هجومی تیم گفت: بعد از بازی با خیبر، چند بازیکن جدید اضافه شدند و همانطور که در فوتبال رسم است، ابتدا باید شکل دفاعی تیم را تثبیت میکردیم و این کار جواب داد. بازیکنان آنچه گفته شد را اجرا کردند. در تعطیلات پیش رو روی تقویت حمله و تمامکنندهتر کردن تیم کار خواهیم کرد و امیدوارم مشکل از دست دادن موقعیتها رفع شود.
خطیبی همچنین در پایان گفت: بازیکنان ما با تمام توان و تعهد کار کردند و عملکردشان خیلی خوب بود. هدف ما ادامه مسیر پیشرفت است و مطمئن هستم در بازیهای بعدی شاهد بهبود نتایج خواهیم بود.