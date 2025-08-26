به گزارش ایلنا، نشست خبری پس از دیدار تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن با حضور قاسم حدادی‌فر، سرمربی ذوب‌آهن برگزار شد. سرمربی ذوب آهن بعد از تساوی 3-3 شاگردانش در تهران صحبتش را اینطور شروع کرد:«بازی خیلی خوبی بود، دیداری که شش گل در آن رد و بدل شد. از لحاظ کیفیت مسابقه مطلوب بود و اگر بازیکنان ما کمی باهوش‌تر عمل می‌کردند، می‌توانستیم سه امتیاز ارزشمند کسب کنیم. با این حال به بازیکنان تیم خسته نباشید می‌گویم، چرا که مقابل تیم باکیفیتی مانند استقلال مردانه جنگیدند. از فردا روی نقاط ضعف کار می‌کنیم و امیدواریم در هفته‌های آینده بهتر ظاهر شویم.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم دفاعی تیمش اظهار کرد:«به نظر شما احترام می‌گذارم، اما ما اصلاً با سیستم پنج نفره بازی نکردیم. تیم با دفاع چهارنفره به میدان رفت و توانستیم به دو گل برسیم. اشتباهات فردی باعث شد گل دریافت کنیم و باید این ایرادات برطرف شود. دو هفته است روی گل‌های بدی ضربه می‌خوریم و حتماً این نقیصه را برطرف خواهیم کرد.»

سرمربی ذوب آهن درباره اعتراض هواداران و کادر فنی استقلال نسبت به اتلاف وقت بازیکنان ذوب آهن پاسخ داد:«نوع بازی فشار زیادی به ما وارد کرد. تیم ما بیشتر درگیر کارهای دفاعی و بدون توپ بود و این باعث شد فشار بدنی شدیدی به بازیکنان تحمیل شود. گرفتگی عضلات طبیعی بود. هیچ‌وقت در دوران بازیگری یا مربیگری به اتلاف وقت اعتقاد نداشتم و همیشه با بازیکنانم در این باره صحبت کرده‌ام. باید بپذیریم که مقابل استقلال کار سختی است، خصوصاً وقتی تیمی جوان و در حال تغییر هستیم. تلاش می‌کنیم بازیکنان از نظر فیزیکی آماده‌تر شوند تا ۹۰ دقیقه جنگنده ظاهر شوند.»

حدادی‌فر در خصوص عملکرد پارسا، دروازه‌بان ملی‌پوش ذوب‌آهن گفت:«او هفته گذشته شرایط بسیار سختی را تجربه کرد، اما امروز از عملکردش راضی هستم. فوتبال است و اشتباه هم رخ می‌دهد. اگر در دقیقه ۳۲ آن سیو بی‌نظیر انجام نمی‌شد، بازی برای ما ۴-۲ تمام می‌شد. در مقابل، ما گل بد خوردیم. پارسا بازیکن کلیدی و ملی‌پوش ماست و تکیه زیادی روی او داریم. مطمئنم هفته بعد با تمرکز بیشتر درون دروازه خواهد ایستاد و کمک بزرگی به تیم خواهد کرد.»

وی درباره تعطیلات پیش‌روی لیگ توضیح داد:«حقیقتاً از این دو بازی باید شش امتیاز می‌گرفتیم، اما به دلیل کم‌تجربگی و اشتباهات، یکی را باختیم و یکی مساوی شد. شرایط ذوب‌آهن به گونه‌ای نیست که بتوانیم بازیکنان گران‌قیمت و باکیفیت جذب کنیم. باید روی همین نفرات کار کنیم و کیفیت آن‌ها را ارتقا دهیم. هدف ما این است که بازیکنان به خودباوری برسند و همان‌طور که امروز نشان دادند، فوتبال خوبی ارائه دهند.»

سرمربی ذوب‌آهن در پاسخ به پرسشی مبنی بر آماده‌نبودن بدنی تیم‌ها در هفته‌های ابتدایی لیگ، گفت:«مقایسه فوتبال ایران با لیگ‌هایی مثل آلمان، انگلیس و اسپانیا درست نیست. آن‌ها صاحب فوتبال هستند، اما ما حتی در زمینه زمین چمن، اردو و زیرساخت‌ها مشکل داریم. تیم‌ها در اروپا صبح تا شب بازیکنان را در اردو دارند، اما ما فقط چند ساعت در اختیارشان هستیم. برای رسیدن به آن کیفیت باید زیرساخت‌ها فراهم شود و هزینه در سطح بالاتری انجام گیرد. متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و همین باعث می‌شود لیگ ما کم‌گل باشد. امروز خدا را شکر گل‌های زیادی رد و بدل شد، اما باید تلاش کنیم زیرساخت‌ها را ارتقا دهیم تا از قافله فوتبال آسیا عقب نمانیم.»

