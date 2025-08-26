هفته دوم لیگ برتر
تراکتور در رفسنجان از کسب پیروزی بازماند
تیم تراکتور با وجود فشار و موقعیتهای فراوان، نتوانست از سد مس رفسنجان بگذرد و بازی حساس هفته دوم لیگ برتر با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
به گزارش ایلنا، در یکی از حساسترین دیدارهای هفته دوم لیگ برتر، تراکتور تبریز و مس رفسنجان به مصاف هم رفتند. سرخپوشان تبریزی که فصل را با شکست آغاز کرده بودند، امیدوار بودند با تکرار برد فصل گذشته در رفسنجان، روند خود را در این فصل مثبت آغاز کنند.
تراکتور بازی هجومی و پرسرعتی ارائه داد و چندین بار تا آستانه باز شدن دروازه حریف پیش رفت، اما مس رفسنجان با دفاع منسجم و دروازهبانی مطمئن مانع از گلزنی شد. اولین فرصت جدی مس روی یک توپ ارسالی از پشت مدافعان تراکتور شکل گرفت، اما متئوس مهاجم خارجی تیم نتوانست از موقعیت تک به تک استفاده کند و ادیب زارعی توپ را به کرنر فرستاد.
در طول بازی، چندین فرصت تراکتور توسط دروازهبان مس مهار شد و در دو صحنه توپ به تیرک دروازه برخورد کرد. در نیمه دوم با ورود تیبور هلیلوویچ، تراکتور یک شوت استثنایی نیز به سمت دروازه زد اما موفق به گلزنی نشد و در نهایت بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.