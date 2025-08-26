اسکوچیچ: وقتکشی حریف فوتبال نیست!
سرمربی تراکتور پس از تساوی مقابل مس رفسنجان، از عملکرد تیم حریف و اتلاف وقت در طول بازی انتقاد کرد و تأکید کرد تیمش همچنان مدعی قهرمانی است.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ بعد از دیدار تراکتور برابر مس رفسنجان گفت: از نتیجه امروز راضی نیستم، زیرا تیم ما موقعیتهای زیادی ایجاد کرد اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. وی افزود حریف از همان ابتدا به دنبال اتلاف وقت بود و در محوطه جریمه کاملاً دفاعی ظاهر شد. با این حال، بازیکنانم تلاش زیادی کردند و نباید از آنها خرده گرفت.
اسکوچیچ با اشاره به رفتار حریف توضیح داد: بازیکنان مس بارها بدون دلیل روی زمین میافتادند و حتی کولینگ بریک در شرایطی گرفته شد که هوا مناسب بود. به اعتقاد من، این کارها خارج از اصول فوتبال است و باعث شد نتیجه به آن شکل رقم بخورد.
سرمربی تراکتور همچنین درباره مسیر تیمش بیان کرد: ما مدعی قهرمانی هستیم و یک باخت و یک مساوی نمیتواند ارزیابی دقیقی از شرایط تیم ارائه دهد. رویکرد دفاعی قابل احترام است، اما دستور دادن از نیمکت برای وقتکشی قابل قبول نیست.
وی درباره نبود ریکاردو آلوز تأکید کرد: غیبت او تأثیری در عملکرد تیم نداشت و تراکتور بدون مشکل ادامه میدهد. همچنین اسکوچیچ در مورد قضاوت داور گفت: داور باید حافظ جریان بازی باشد و وقتهای تلف شده باید منطقی اعلام شوند.