رضایی: تیم قابل احترامی هستیم
وحید رضایی تأکید کرد بازگشت تیمش پس از دریافت دو گل مقابل چادرملو نشان داد شمس آذر شخصیت لازم برای موفقیت را دارد.
به گزارش ایلنا، وحید رضایی بعد از تساوی پرگل تیمش مقابل چادرملو درباره این بازی اینطور گفت: بازی بسیار خوبی بود. هر دو تیم خوب کار کردند و تیم حریف با توجه به ثبات چهار ساله و تقویت آن عملکرد خوبی داشتند. با حمایت هواداران بعد از دو گل دریافتی به بازی برگشتیم. گل سوم را هم زدیم اما همین که به بازی برگشتیم نشان میدهد تیم قابل احترامی هستیم. از بازیکنانم تشکر میکنم بابت این روند. من قول میدهم این تیم روز به روز بهتر خواهد شد و به جایگاه مناسبی میرسیم.
وی درباره عملکرد دروازهبان این تیم و نیمکتنشینی خالدآبادی گفت: جعفرپور سالیان زیادی اینجا بوده و یکی از باثباتترین گلرها بوده و فصل گذشته به دلیل سربازی جدا شد. او گلر خوبی است و خالدآبادی هم تمرین میکند و رقابت درون تیمی است و هر کس شرایط بهتری داشته باشد درون دروازه قرار خواهد گرفت. ما خیلی به جعفرپور اعتقاد داشتیم اما بعضی اوقات اینطور میشود. در فوتبال جدید همه تیمی دفاع میکنند و نمیتوانی کلینشیت یا اشتباه را به نام یک نفر بنویسی. او در رختکن خیلی ناراحت بود اما گلر جوان اما خوبی است.
رضایی درباره اینکه در تعطیلات برای تقویت تیم سود خواهد برد گفت: ما یک ماه و ۲۵ روز در حال ساختن تیم هستیم. ما کامل یک تیم جدید با توجه به جدایی ۱۷ نفر هستیم. ما بهترین نفرات را انتخاب کردیم و هر کس کمتر اشتباه کند موفق میشود. اگر گل سوم را در آن دقایق نمیخوردیم میتوانستیم به برتری برسیم. منچستر طی سالیان اخیر سالها در تلاش بوده با تقویت و تغییرات به نتیجهگیری مناسب برسد اما این موضوع با توجه به جدایی ۱۷ بازیکن و شرایط قانونی برای جذب ۷ سهمیه لیگ برتری برای ما وجود ندارد.
وحید رضایی در واکنش به ادعای سرمربی حریف درباره نیاز این تیم به حداقل ۶-۵ هفته زمان برای هماهنگی و شرایط کیفی بهتر گفت: چادرملو چهار سال است که در کنار هم هستند. ما تنها حدود یک ماه کنار هستیم و تیم جدیدی ساختیم پس ما باید چه کنیم. ما از زمان بهترین استفاده خواهیم کرد تا به نتیجه برسیم.
سرمربی شمس آذر درباره استقبال نه چندان کافی و پررنگ هواداران در این بازی و برنامه این باشگاه برای جلب بیشتر حمایتها اینطور واکنش نشان داد: ما جلساتی داشتیم و تحرکات خوبی صورت دادیم. تماشاگران در هر دو طرف آقایان و خانمها پرشور و با انرژی حمایت کردند. هر چه تماشاگر با حضور پررنگتر هوادار باشد به نتیجه بهتر نزدیک میشویم.
وی درباره اینکه حریف از بازیکنان خارجی سود برد و آیا این موضوع در برنامه شمس آذر برای جذب بازیکن خارجی وجود دارد گفت: بازیکن خارجی حریف که میگویید در خوشبینانهترین حالت حدود ۳۰۰ هزار دلار دریافتی داشتند. ما شرایط جذب بازیکن خارجی را به واسطه شرایط مالی نداریم. ما بازیکنان جوان و خوبی داریم. ما به دنبال انتخاب بهترین بازیکنان هستیم و تلاش میکنیم بهترینها در کنار ما باشند.