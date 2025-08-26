خبرگزاری کار ایران
فجرسپاسی ۱-۱ گل گهر: گل سه امتیازی بزرگ

تیم فجر شهید سپاسی در اولین بازی خانگی خود در لیگ برتر و در ورزشگاه پارس شیراز، با پیروزی مقابل گل گهر سیرجان به سه امتیاز ارزشمند دست یافت.

به گزارش ایلنا، تیم فجر شهید سپاسی در اولین بازی خانگی خود پس از بازگشت به لیگ برتر، امروز میزبان گل گهر سیرجان بود. این دیدار که در چارچوب هفته دوم مسابقات برگزار شد، پس از کش و قوس‌های فراوان در ورزشگاه پارس شیراز انجام شد و با استقبال پرشور هواداران فجر همراه بود.

شاگردان پیروز قربانی و مهدی تارتار در نیمه اول بازی سعی کردند بازی مالکانه‌ای ارائه دهند که این موضوع باعث شد موقعیت‌های خطرناک چندانی در مقابل دروازه‌ها ایجاد نشود. مهمترین اتفاق این نیمه دریافت کارت زرد توسط میثم مرادی در دقیقه ۸ بود.

در نیمه دوم، هر دو تیم تغییراتی در ترکیب خود ایجاد کردند. در دقایق ابتدایی نیمه دوم، بازیکنان فجر صاحب موقعیت شدند که بی‌احتیاطی آرمان اکوان در محوطه جریمه منجر به اعلام پنالتی به سود فجر پس از بازبینی ویدئویی شد. شروین بزرگ مسئولیت اجرای این ضربه را بر عهده گرفت و با به ثمر رساندن آن، تنها گل مسابقه را رقم زد.

فجر سپاسی که قبل از شروع فصل با حکم کسر سه امتیاز مواجه شده بود، هرچند امیدوار به بخشش این جریمه است، اما با این پیروزی موقتاً امتیاز خود را به مثبت یک رساند تا منتظر تصمیم نهایی درباره جریمه و ادامه رقابت‌های فصل باشد.

