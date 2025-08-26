به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های شمس‌آذر قزوین و چادرملو اردکان در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با اتفاقات پرشمار و گلی زودهنگام آغاز شد.

در همان دقیقه سوم، رضا دهقان با یک شوت تماشایی موفق شد دروازه میزبان را باز کند و تیم چادرملو را پیش بیندازد. فشار شاگردان وحید رضایی در ادامه باعث شد تنها هشت دقیقه بعد و در دقیقه ۱۱، علی خدادادی روی اشتباه مدافعان شمس‌آذر دومین گل تیم میهمان را به ثمر برساند تا شوک بزرگی به اردوی قزوینی‌ها وارد شود.

با این حال، شمس‌آذری‌ها خیلی زود به بازی برگشتند و در دقیقه ۲۱ با گل محمدجواد آزاده اختلاف را به حداقل رساندند. این پایان کار در نیمه نخست نبود؛ چرا که در دقیقه ۳۵ هومن ربیع‌زاده از روی نقطه پنالتی گل دوم شمس‌آذر را وارد دروازه چادرملو کرد تا نتیجه به تساوی ۲-۲ برسد.

در نهایت نیمه اول این دیدار پرهیجان با همین نتیجه خاتمه یافت و حالا باید دید دو تیم در نیمه دوم چه برنامه‌ای برای کسب پیروزی خواهند داشت.

