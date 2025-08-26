پایان نیمه نخست جدال تراکتور و مس با تساوی بدون گل
نیمه اول دیدار تراکتور و مس رفسنجان در چارچوب رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، نیمه نخست دیدار حساس تیمهای تراکتور تبریز و مس رفسنجان از هفته جاری لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد.
نیمه نخست این بازی پرهیجان در حالی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید که هر دو تیم فرصتهای جدی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند. تراکتوریها دوبار روی حرکات ترکیبی و ارسالهای دقیق صاحب موقعیت گل شدند اما ضربات بازیکنان این تیم دقت لازم را نداشت.
در سمت مقابل، مس رفسنجان بهترین بخت گلزنی نیمه اول را روی یک موقعیت تکبهتک به دست آورد، اما دروازهبان تراکتور واکنش خوبی نشان داد و اجازه نداد تیم مس به گل برسد.
با وجود این فرصتها، در نهایت نیمه نخست بدون گل خاتمه یافت و حالا دو تیم امیدوار هستند در نیمه دوم با تغییرات تاکتیکی بتوانند سرنوشت این مسابقه حساس را رقم بزنند.