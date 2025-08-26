خبرگزاری کار ایران
تارتار به ترکیب برنده دست نزد

تارتار به ترکیب برنده دست نزد
ترکیب تیم فوتبال گل گهر برای مصاف با فجر سپاسی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال گل گهر سیرجان که در دومین هفته لیگ برتر باید به مصاف فجر سپاسی شیراز برود، به دنبال آن است تا برای نتایج این فصل خود نوار موفق ساخته و آن را ادامه دهد. سیرجانی‌ها در هفته اول مقابل آلومینیوم اراک به پیروزی رسیدند و نمی‌خواهند شرایط موفق خود را متوقف کنند.

بر این اساس، مهدی تارتار این نفرات را در ترکیب گل گهر قرار داده است:

فرزین گروسیان، نوید عاشوری، امید حامدی فر، مهدی تیکدری، آرمان اکوان، امیر جعفری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، مسیح زاهدی، سیامک نعمتی، پوریا پورعلی.

نکته مهم اینجاست که تارتار بدون دست زدن به ترکیب تیم برنده، شاگردانش را در بازی خارج از خانه روانه میدان می‌کند.

این بازی قرار است از ساعت 19:30 در ورزشگاه پارس شیراز آغاز شود.

