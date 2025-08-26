خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب استقلال مقابل ذوب آهن: ساپینتو دست به تغییر نزد

اعلام ترکیب استقلال مقابل ذوب آهن: ساپینتو دست به تغییر نزد
سرمربی استقلال با اعتماد به ترکیب پیروز مقابل تراکتور، دقیقاً از همان یازده بازیکن برای دیدار امروز برابر ذوب‌آهن در لیگ برتر فوتبال استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا، استقلال که فصل جدید لیگ برتر را با پیروزی یک بر صفر در تبریز و شکست قهرمان سال گذشته (تراکتور) آغاز کرد، امروز با ترکیبی بدون تغییر به مصاف ذوب‌آهن می‌رود.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم، با اعتماد به ترکیب برنده هفته گذشته، برای کسب دومین پیروزی متوالی و جشن گرفتن آن در بازی خانگی، دست به تغییر نزده است.

ترکیب ثابت استقلال مقابل ذوب‌آهن شامل این بازیکنان است:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضائیان، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی و سعید سحرخیزان.

