پایان انتظار: بارسلونا بالاخره با لباس جدید وارد لالیگا میشود
باشگاه بارسلونا پس از دو هفته استفاده از لباس فصل گذشته، سرانجام مجوز پوشیدن پیراهن جدید خانگی خود در لالیگا را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا، مطابق اعلام روزنامه اسپورت، لالیگا بالاخره اجازه پوشیدن کیت اصلی فصل ۲۶-۲۰۲۵ بارسلونا را صادر کرده تا شاگردان هانس فلیک در دیدار پیشرو مقابل رایو وایهکانو برای نخستین بار در این فصل با لباس نو وارد زمین شوند. در دو هفته ابتدایی رقابتها، آبیواناریها به دلیل رد شدن سه طراحی جدید توسط سامانه انتخاب کیت لالیگا، مجبور بودند از پیراهن سبزرنگ دوم فصل گذشته خود استفاده کنند.
این محدودیت ظاهری اما تبعاتی فراتر از مسائل بصری داشت. شرکت نایکی به عنوان تأمینکننده جهانی لباس بارسلونا، به دلیل عدم امکان نمایش رسمی لباس جدید در آغاز فصل، بخش مهمی از فرصتهای بازاریابی خود را از دست داد. از سوی دیگر، هواداران بارسلونا که ماهها در انتظار رونمایی از لباس جدید تیم بودند، با صحنهای غیرمنتظره مواجه شدند و دیدن ستارههای تیمشان با پیراهنی تکراری حس آغاز فصل جدید را برایشان مخدوش کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سه طراحی اصلی باشگاه شامل لباس خانگی، لباس دوم نارنجی و لباس سوم با طراحی تار و روشن، همگی از سوی مدیر مسابقه به دلیل تشابه رنگی با حریفان مردود اعلام شدند. بر اساس پروتکل جدید لالیگا، تصمیم نهایی در مورد ترکیب لباس تیمها با اپلیکیشن Kit Selector انجام میشود و باشگاهها در این خصوص اختیار کامل ندارند. در هفتههای ابتدایی مقابل مایورکا و لوانته، هیچیک از لباسهای جدید بارسا تأیید نشد و مسئولان مجبور شدند به پیراهن سبز رنگ فصل قبل رجوع کنند.
اکنون اما با توجه به ترکیب سفید و قرمز رایو وایهکانو، پیراهن اصلی بارسا تعارضی با تیم میزبان ندارد و مجوز استفاده از آن صادر شده است. بدین ترتیب، بارسلونا پس از گذر از یکی از عجیبترین آغازهای فصلی خود، حالا میتواند با ظاهری متفاوت و نمادین، وارد دیدار هفته سوم شود؛ دیداری که به باور بسیاری، آغاز واقعی فصل جدید برای هواداران خواهد بود.