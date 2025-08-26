به گزارش ایلنا، دی‌لیخت که در این فصل به مهره اصلی خط دفاعی سه‌نفره روبن آموریم در یونایتد تبدیل شده، با وجود نمایش‌های مقطعی امیدوارکننده، همچنان نتوانسته ثبات و اطمینان کامل را به خط دفاعی تیم تزریق کند. او در کنار لنی یورو و لوک شاو در قلب دفاع قرار گرفته و باعث نیمکت‌نشینی بازیکنانی مانند هری مگوایر شده که در دو دیدار اخیر مقابل آرسنال و فولام از ترکیب اصلی خارج شده‌اند.

با این حال، رنه مولنستین معتقد است دی‌لیخت هنوز با فرم ایده‌آل خود فاصله دارد. او در گفتگو با CoinPoker گفت:«فرم فعلی دی‌لیخت نگران‌کننده است، چون تضمینی برای نمایش‌های باثبات و رهبری در خط دفاعی وجود ندارد. فصل گذشته او با مصدومیت‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرد و حتی همیشه انتخاب اول آموریم هم نبود.»

دستیار سابق فرگوسن ادامه داد: «وقتی او برای اولین‌بار در آژاکس ظهور کرد، یک ورزشکار قدرتمند و چابک بود، اما به نظرم حالا کمی بیش از حد سنگین شده که این موضوع به بازی‌اش آسیب زده. با وجود جثه طبیعی‌اش، اضافه‌وزن نسبی می‌تواند مانع نمایش ایده‌آل او شود. این فصل برای او سرنوشت‌ساز است.»

مولنستین تأکید کرد که ثبات در خط دفاعی برای بازسازی شخصیت یونایتد تحت هدایت روبن آموریم بسیار ضروری است: «یونایتد تعداد زیادی مدافع مرکزی دارد، اما ثبات فاکتور کلیدی است. مدافعان باید حرکات یکدیگر را بشناسند و با هم هماهنگ باشند. وقتی مصدومیت‌ها زیاد باشد، تغییر ترکیب اجتناب‌ناپذیر است، اما این موضوع نباید باعث سلب اعتماد شود. دی‌لیخت تنها ۲۶ سال دارد، با وجود باشگاه‌های زیادی که برایشان بازی کرده، به نظر می‌رسد سنش بیشتر باشد. انتظار می‌رود که او در چهار سال آینده ستون اصلی خط دفاع یونایتد باشد... باید دید چه اتفاقی می‌افتد.»

