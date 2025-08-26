دفاع ستاره سابق فرانسه از امباپه: انتظارات بسیار بالا رفته است
امانوئل پتی، هافبک پیشین تیم ملی فرانسه، از عملکرد کیلیان امباپه در نخستین فصل حضورش در رئال مادرید دفاع کرد و معتقد است که انتقادات گسترده از او ناعادلانه بوده است.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه تابستان گذشته با انتقالی آزاد از پاریسنژرمن به رئال مادرید پیوست و با توجه به جایگاه، دستمزد و سابقهاش، فشار بالایی را از همان ابتدا تجربه کرد. با این حال، در نیمفصل اول نتوانست انتظارات را برآورده کند و نمایشهایی نهچندان درخشان، از جمله پنالتیهای از دست رفته مقابل لیورپول و اتلتیک بیلبائو، باعث افزایش انتقادات شد.
امباپه همچنین در پست مهاجم مرکزی نتوانست ارتباطی مؤثر با وینیسیوس جونیور در سمت چپ خط حمله برقرار کند و همین موضوع باعث شد انتقادات به نحوه چینش خط حمله مادرید نیز افزایش یابد. با این حال، مهاجم ۲۶ ساله در ادامه فصل اوج گرفت و با ثبت هتتریک در پلیآف لیگ قهرمانان مقابل منچسترسیتی و پنج گل در چهار دیدار الکلاسیکو، روندی صعودی را طی کرد. او فصل را با ۴۴ گل در ۵۹ بازی، عنوان «پیچیچی» لالیگا و کفش طلای اروپا به پایان رساند.
امانوئل پتی در گفتوگو با نشریه «آ.اس» اسپانیا اظهار داشت: «فصل گذشته همه تقصیرها را گردن امباپه انداختند. اما واقعیت این است که مادرید با مشکلات زیادی در خط میانی و دفاعی روبرو بود. از دست دادن بازیکنانی مثل تونی کروس و افت لوکا مودریچ شرایط را پیچیده کرده بود. همچنین درگیریهای شخصیتی بین بازیکنانی چون رودریگو، وینیسیوس، بلینگام و امباپه نیز به هماهنگی تیم ضربه زد.»
او افزود: «در بسیاری جهات، فصل گذشته برای رئال یک فصل گذار بود. ولی چون امباپه تازه آمده بود، همه توجهات به سمت او رفت. سادهترین راه این بود که بگویند چون کیلیان از پاریسنژرمن رفت، حالا آنها قهرمان لیگ قهرمانان شدهاند و مشکل مادرید هم همین است.»
پتی با اشاره به فشار روانی مضاعفی که امباپه در پی جدایی از پی اس جی تجربه کرده گفت: «او مشکلاتی در خارج از زمین داشت، درگیر پروندههای مالی بود و حتی به دادگاه رفت. این فصل، اهمیت دوچندانی برای او دارد. او با هدف فتح لیگ قهرمانان و کسب توپ طلا به مادرید آمد. حالا که پی اس جی به این هدف رسیده، همه منتظر پاسخ او هستند.»