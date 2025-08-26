خبرگزاری کار ایران
هافبک خارجی پرسپولیس به تیم ملی مونته‌نگرو دعوت شد

مارکو باکیچ پس از حضور در لیگ ایران بار دیگر به تیم ملی کشورش دعوت شد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال مونته‌نگرو با انتشار پوستر رسمی اردوی فیفادی، اسامی بازیکنان دعوت‌شده را اعلام کرد که نام مارکو باکیچ نیز در میان آنها دیده می‌شود. 

هافبک سرخ‌ها که طی دو هفته نخست لیگ برتر با دوندگی بالا و نظم‌بخشی به مرکز میدان نظرها را جلب کرده، پاداش شروع امیدوارکننده‌اش در تهران را با دعوت دوباره به تیم ملی کشورش گرفت.

باکیچ در بازی افتتاحیه برابر فجرسپاسی اولین حضور رسمی‌اش با پیراهن پرسپولیس را تجربه کرد و در جدال بزرگ نقش‌جهان مقابل سپاهان نیز از ابتدا به میدان رفت؛ مسابقه‌ای که در آن باکیچ با پوشش هوشمندانه کنار میلاد سرلک و ارسال‌های دقیقش از جمله سانتری که یک بخت جدی برای محمدامین کاظمیان ساخت، نقش پررنگی در مدیریت فاز انتقالی سرخ‌ها داشت.

