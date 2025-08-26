به گزارش ایلنا، تایسون فیوری که پیش از این بارها از علاقه‌اش به منچستریونایتد سخن گفته بود، در اظهاراتی بی‌پرده اعلام کرد که دیگر تیمی را در فوتبال دنبال نمی‌کند و علاقه‌اش را به این ورزش از دست داده است. این بوکسور سرشناس که دو بار عنوان قهرمانی سنگین‌وزن جهان را به دست آورده، حالا می‌گوید ترجیح می‌دهد وقتش را در پیست اسب‌دوانی بگذراند تا اینکه شاهد افت تیم محبوب سابقش باشد.

فیوری در پیست اسب‌دوانی کارتمل حضور داشت و در گفت‌وگو با Racing TV اظهار کرد:«من دیگر هوادار فوتبال نیستم. قبلاً یونایتد را دنبال می‌کردم اما چون الان در وضعیت بدی هستند، دیگر طرفدار هیچ تیمی نیستم. تیم ملی انگلیس را هم قبلاً دنبال می‌کردم اما وقتی در یورو ۲۰۱۶ به ایسلند باختند، از فوتبال کاملاً دلزده شدم. حالا فقط اسب‌دوانی برایم اهمیت دارد.»

این تغییر موضع در حالی رخ داده که فیوری در گذشته بارها در ورزشگاه الدترافورد و کنار چهره‌هایی چون سر الکس فرگوسن دیده شده بود. او حتی در دیدار خاطره‌انگیز منچستریونایتد مقابل لیورپول در جام حذفی در مارس ۲۰۲۴ حضور داشت، دیداری که با برتری ۴-۳ شیاطین‌سرخ همراه شد و نقش مهمی در مسیر قهرمانی آن‌ها در جام حذفی داشت.

با این حال، پس از اخراج اریک تن‌هاخ و انتصاب روبن آموریم به‌عنوان سرمربی جدید، شرایط این تیم بهبود نیافته است. منچستریونایتد طی ۲۹ بازی گذشته لیگ برتر تنها ۲۸ امتیاز کسب کرده و فاصله‌ای با منطقه سقوط ندارد.

در ادامه فصل، منچستریونایتد باید در مرحله دوم جام اتحادیه انگلیس به مصاف گریمزبی‌تاون برود و پس از آن نیز روز ۳۰ اوت از تیم برنلی در لیگ برتر میزبانی خواهد کرد.

